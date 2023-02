Biden opuścił Kijów. Najważniejsze momenty wizyty

Wizyta w Kijowie rozpoczęła się około godziny 8 rano czasu lokalnego (9 rano w Polsce), ale do ostatniej chwili była utrzymywana w tajemnicy. Amerykańskie media podają nieoficjalne informacje, że Biden przyleciał samolotem do Polski, a później przesiadł się w pociąg.

Około godziny 8.30 Biden przyjechał do Pałacu Maryńskiego - prezydenckiej rezydencji. Przywitał go tam prezydent Wołodymyr Zełenski i pierwsza dama Ołena. W Pałacu przywódcy rozmawiali ze sobą wraz z członkami swoich administracji.

Kolejny pakiet pomocy, kolejne sankcje na Rosję

Biden: Kijów stoi. Ukraina stoi. Demokracja stoi. Amerykanie stoją ramię w ramię z wami

Jak mówił, w lutym 2022 roku spytał Zełenskiego, co może dla niego zrobić w obliczu rosyjskiej agresji. - Doskonale pamiętam, co pan powiedział. Powiedział pan, cytuję, "niech pan zbierze przywódców świata, poprosi ich, by wsparli Ukrainę (...)". Powiedział pan, że nie wiedział, kiedy będziemy w stanie znowu porozmawiać. Tamtej mrocznej nocy, rok temu, świat dosłownie wyczekiwał z niepokojem upadku Kijowa. Wydaje się, że to było więcej, ale to było rok temu. Być może nawet upadku Ukrainy. Rok później Kijów stoi. Ukraina stoi. Demokracja stoi. Amerykanie stoją ramię w ramię z wami, tak samo jak cały świat - zwrócił się do ukraińskiego prezydenta.