Świat

Mocarstwo przyspiesza zbrojenia. "Działania naszych sąsiadów budzą poważne obawy"

Japoński śmigłowcowiec JS Izumo, amerykański okręt desantowy USS Essex, australijski śmigłowcowiec HMAS Canberra i koreański okręt desantowy ROKS Marado, RIMPAC 2022
Sanae Takaichi pierwszą kobietą na czele japońskiego rządu
Źródło: Reuters
Japonia musi aktywnie dążyć do fundamentalnej rozbudowy swojej potęgi obronnej - w swoim piątkowym expose stwierdziła nowa premierka Sanae Takaichi, zapowiadając przyspieszenie rozbudowy potencjału obronnego. Jako swój drugi priorytet wskazała "agresywne" działania w gospodarce.
Kluczowe fakty:
  • Nową premierką w Japonii została 64-letnia Sanae Takaichi, nazywana japońską "żelazną damą".
  • W expose zapowiedziała szybką rewizję strategii bezpieczeństwa.
  • Drugim jej zapowiedzianym priorytetem jest gospodarka i powrót do "Abekonomii".

W swoim pierwszym przemówieniu programowym w parlamencie Sanae Takaichi, pierwsza kobieta na stanowisku premiera Japonii, zasygnalizowała twardy kurs w polityce bezpieczeństwa. Osiągnięcie progu 2 procent PKB wydatków na obronność już do marca 2026 roku zamiast planowanego pierwotnie terminu 2027 roku ma być odpowiedzią na "gwałtowne wstrząsy" w ładzie międzynarodowym.

Japonia o "obawach" dotyczących sąsiadów

- W regionie Japonii działania militarne i inne naszych sąsiadów - Chin, Korei Północnej i Rosji - budzą poważne obawy - oświadczyła Takaichi. - Japonia musi aktywnie dążyć do fundamentalnej rozbudowy swojej potęgi obronnej - dodała.

Zapowiedziała także rewizję strategii bezpieczeństwa do końca 2026 roku, co może oznaczać bardziej ofensywną rolę Japońskich Sił Samoobrony i złagodzenie ograniczeń w eksporcie broni - ocenia japoński "Nikkei Asia".

Kwestie gospodarcze Takaichi przedstawiła jako swój drugi priorytet. W obliczu rosnących kosztów życia i spadających płac obiecała prowadzenie "agresywnej i odpowiedzialnej" polityki fiskalnej oraz skupienie się na walce z inflacją.

Japonia wraca do "Abekonomii"

64-letnia Takaichi to admiratorka byłej brytyjskiej premierki Margaret Thatcher oraz protegowana zamordowanego w 2022 roku byłego premiera Japonii Shinzo Abego i zwolenniczka jego polityki gospodarczej ("Abekonomia"), opartej na wysokich wydatkach publicznych i stymulacji monetarnej.

Historyczny wybór. "Japońska Margaret Thatcher" może zostać premierem
Źródło: Reuters

- Naszym celem jest zwiększenie dochodów, poprawa zaufania konsumentów, podniesienie zysków przedsiębiorstw i podwyższenie dochodów podatkowych bez podwyższania stawek podatkowych - powiedziała.

Jednocześnie wezwała do stworzenia międzypartyjnych ram z udziałem ekspertów w celu omówienia reformy zabezpieczenia społecznego.

Relacje Japonii z USA

W sferze dyplomacji premierka wyraziła zamiar dalszego umacniania sojuszu japońsko-amerykańskiego i budowania "opartej na zaufaniu" relacji z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przemówienie wygłosiła na kilka dni przed wizytą Trumpa w Japonii. Jednocześnie Takaichi podkreśliła potrzebę ustanowienia "konstruktywnych i stabilnych relacji" z Chinami, mimo "obaw o bezpieczeństwo".

Szefowa rządu odniosła się też do kwestii imigracji, której wzrost jest niezbędny w kraju borykającym się z niedoborem siły roboczej i starzeniem się społeczeństwa. Zastrzegła, że jej gabinet "stanowczo zareaguje na łamanie prawa przez pewnych obcokrajowców".

Takaichi wezwała też pozostałe partie do współpracy w celu osiągnięcia stabilizacji politycznej.

Przejęcie władzy w trudnym czasie

Nowa premierka objęła władzę na początku tygodnia w trudnej sytuacji politycznej. Rządząca niemal nieprzerwanie od 1955 roku Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP), której Takaichi jest od niedawna liderką, w ostatnich miesiącach utraciła większość w obu izbach parlamentu z powodu spadku popularności i skandalu finansowego.

Na początku października doszło do zerwania trwającej 26 lat koalicji LDP z centrową partią Komeito przez brak porozumienia w kluczowych sprawach. Zmusiło to Takaichi do szukania nowego koalicjanta, którym została centroprawicowa Japońska Partia Innowacji, i trudnej walki o parlamentarne poparcie dla swoich postulatów.

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: dvidshub - Debra Daco

TAGI:
JaponiaChinyRosjaKorea Północna
