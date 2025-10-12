"Mieszanka emocji" i "wiele niepokoju". Czekają na powrót bliskich

Rodziny zakładników ze Strefy Gazy czekają na powrót swoich bliskich Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Wszystkich 20 żywych zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy ma zostać zwolnionych jednocześnie wczesnym rankiem w poniedziałek - przekazała rzeczniczka izraelskiego rządu.

Zakładnicy mają zostać przekazani pod opiekę Czerwonego Krzyża, a następnie przewiezieni do Izraela.

Pierwszy etap zawieszenia broni zakłada też zwrócenie przez Hamas ciał 28 zakładników, którzy zginęli. Dziennik "Jerusalem Post" donosił, że izraelskie władze obawiają się, że część ciał zaginęła.

W niedzielę plac Zakładników w Tel Awiwie wypełniły tłumy Izraelczyków, cieszących się na planowany w poniedziałek powrót 20 żyjących zakładników Hamasu do domu. Na fasadach okolicznych budynków zawieszono banery, postawiono też konstrukcje z plakatami przedstawiającymi wizerunki uprowadzonych i z innymi ozdobami. Na placu odbyły się też tańce i pokazy.

Tel Awiw. Izrael czeka na uwolnienie zakładników ze Strefy Gazy Źródło: Reuters

- To mieszanka emocji. Z jednej strony jest ekscytacja tym, co czeka nas za 24 godziny. Jest oczekiwanie na koniec tego rozdziału wojny. Miejmy nadzieję, że rozpocznie się nowy rozdział w historii Izraela. Ale jest też wiele niepokoju, ponieważ 28 rodzin wciąż nie wie, czy ciała ich bliskich zostaną im zwrócone - mówił agencji Reuters Ruby Chen, ojciec jednego z zakładników Itaya Chena.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy Źródło: Michał Czernek / PAP

Przekazanie zakładników ma być koordynowane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC). Nie będzie publicznych ceremonii i relacji medialnych. Podczas ostatniego zawieszenia broni zimą tego roku Hamas uwalniał porwanych podczas publicznych zgromadzeń, które w Izraelu były odbierane jako propagandowe widowiska, które miały upokorzyć zakładników.

Rzeczniczka izraelskiego rządu Shosh Bedrosian przekazała, że dopiero kiedy zakładnicy przekroczą granicę, Izrael uwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

7 października 2023 roku Hamas zaatakował Izrael, mordując przy tym około 1200 jego obywateli. Izrael informował, że ofiary były gwałcone, okaleczane i torturowane. Tego dnia palestyńska terrorystyczna organizacja wzięła do niewoli 251 osób. Część z nich została zwolniona podczas tymczasowego zawieszenia broni wcześniej w tym roku. W Gazie pozostało jednak 20 żywych zakładników i ciała 28, którzy zmarli.

Według władz Izraela w grupie 20 pozostających przy życiu są sami mężczyźni. CNN podaje, że trzech z nich to żołnierze izraelskiej armii, inni zostali uprowadzeni z przygranicznych kibuców lub odbywającego się w pobliżu Strefy Gazy festiwalu muzycznego.

W odpowiedzi na atak dwa lata temu Izrael podjął ofensywę, w wyniku której - według ostatnich danych - w Strefie Gazy zginęło ponad 67, 8 tys. osób, głównie cywilów. Rannych zostało ponad 170 tysięcy osób.

Trump odwiedzi w poniedziałek Izrael i Egipt

W poniedziałek rano do Izraela przybędzie prezydent USA Donald Trump. Z harmonogramu dnia premiera Benjamina Netanjahu wynika, że obaj spotkają się w biurze szefa rządu o godzinie 10.15 czasu lokalnego (11.15 czasu polskiego).

Pół godziny później w Knesecie Trump ma się spotkać z rodzinami zakładników - podaje CNN. Kwadrans później amerykański prezydent ma wygłosić przemówienie w parlamencie Izraela, a o godzinie 13 czasu lokalnego opuścić Izrael.

Trump uda się bowiem dalej do egipskiego Szarm el-Szejk,gdzie odbędzie się szczyt pokojowy poświęcony zakończeniu wojny w Strefie Gazy z udziałem przywódców ponad 20 państw. Obradom będą przewodniczyli Trump i prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi.

