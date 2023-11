Wcześniaki ewakuowane ze szpitala Al-Shifa w Strefie Gazy

Około 30 wcześniaków zostało w niedzielę ewakuowanych ze szpitala Al-Shifa w Strefie Gazy - poinformowało tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Dzieci pozostały tam w sobotę po tym, jak placówkę opuściła większość pacjentów. Mają być przewiezione do szpitali w Egipcie.

W sobotę zespół Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), który odwiedził ten największy szpital w Strefie Gazy, informował, że wśród pacjentów, którzy nie zostali ewakuowani, jest ponad 30 wcześniaków. W sumie w szpitalu po ewakuacji pozostało 291 pacjentów - były to m.in. dzieci w niezwykle krytycznym stanie, osoby po urazach z poważnie zakażonymi ranami oraz osoby z urazami kręgosłupa, które nie mogą się poruszać.

Jak pisze BBC, WHO i Palestyńskie Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca (PRCS) twierdzą od niedzieli, że ewakuowano 31 wcześniaków. Rzeczniczka PRCS Nebal Farsakh przekazała, że ​​dzieci podczas ewakuacji trzeba było "owinąć w folię, aby utrzymać temperaturę ich ciał".

Agencja AP poinformowała, że w niedzielę WHO włączyła się do akcji ewakuacji ze szpitala. Na południe od Gazy widziany był konwój karetek pogotowia, eskortowanych przez pojazdy ONZ, zmierzający na północ w kierunku miasta. W sobotę rano ze szpitala ewakuowało się ok. 2500 wysiedleńców, pacjentów i osób z personelu medycznego.