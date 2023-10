Izrael ostrzelał pozycje Hezbollahu w Libanie

Izraelska armia (IDF) ostrzelała w sobotę wieczorem pozycje Hezbollahu w południowym Libanie - poinformował izraelski rzecznik wojskowy. Wcześniej IDF informowało o nalotach na pozycje tego radykalnego ugrupowania w odpowiedzi na - jak przekazywano - ataki rakietowe. Na pograniczu izraelsko-libańskim coraz częściej dochodzi do incydentów zbrojnych. W niedzielę nad ranem izraelskie lotnictwo dokonało serii nalotów na południową część Strefy Gazy - poinformowały palestyńskie media. Wcześniej, w sobotę wieczorem, Izrael informował o zamiarze zintensyfikowania ataków w ramach przygotowań do kolejnego etapu wojny z Hamasem.

Konflikt w Izraelu. Starcia na granicy z Libanem

Rzecznik wojskowy Izraela: Hezbollah chce wciągnąć Liban w konflikt

- To, co robi teraz jakiś Hezbollah, to jest wciąganie Libanu w konflikt, w którym nie ma on żadnego interesu i z którego z pewnością nie odniesie żadnych korzyści - dodał w wywiadzie Conricus.