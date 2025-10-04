Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu

Izrael deportował kolejnych aktywistów z Globalnej Flotylli Sumud
Izrael deportował kolejnych aktywistów z Globalnej Flotylli Sumud
Źródło: Reuters
Izrael deportował w sobotę kolejnych 137 aktywistów z zatrzymanej Globalnej Flotylli Sumud, która płynęła z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. To obywatele 14 państw, w tym USA, Włoch, i Wielkiej Brytanii. Wszyscy czworo zatrzymani wcześniej Polacy odmówili podpisania deklaracji o dobrowolnym poddaniu się deportacji i będą teraz oczekiwać na rozprawę przed izraelskim sądem. Organizatorzy wyprawy przekazali w sobotę, że aktywistka Nina Ptak rozpoczęła strajk głodowy w areszcie.

Izrael zatrzymał w nocy ze środy na czwartek ponad 470 uczestników i 41 łodzi Globalnej Flotylli Sumud (GSF), która zmierzała w stronę Strefy Gazy. W piątek GSF poinformowała o zajęciu ostatniego, 42 statku.

Wśród zatrzymanych jest czworo polskich uczestników: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia Ewa Jasiewicz.

Deportacje aktywistów

W piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela przekazało, że rozpoczęto deportacje pierwszych aktywistów. W sobotę przekazano, że do Turcji deportowano kolejne 137 osób. Jak podał resort, chodzi o obywateli USA, Włoch, Wielkiej Brytanii, Jordanii, Kuwejtu, Libii, Algierii, Mauretanii, Malezji, Bahrajnu, Maroka, Szwajcarii, Tunezji i Turcji.

We wpisie określono ich mianem "prowokatorów", podkreślając wolę deportacji wszystkich zatrzymanych uczestników flotylli. Według ministerstwa "niektórzy z nich celowo utrudniają legalny proces deportacji".

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował w piątek w komunikacie, że konsul RP w Izraelu spotkał się z trojgiem zatrzymanych polskich obywateli. Jak napisał, zaproponowano im możliwość skorzystania z przyśpieszonej procedury opuszczenia Izraela i powrotu do Polski, jednak wszyscy odmówili podpisania deklaracji o dobrowolnym poddaniu się deportacji. "Oznacza to, że będą teraz oczekiwać na rozprawę przed sądem Izraela" - czytamy w komunikacie rzecznika MSZ.

Polacy z flotylli dla Gazy odmówili deportacji. Staną przed sądem w Izraelu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polacy z flotylli dla Gazy odmówili deportacji. Staną przed sądem w Izraelu

Polacy w więzieniu na pustyni Negev

W sobotę organizatorzy wyprawy Global Movement to Gaza Poland przekazali, że prezeska stowarzyszenia Nomada Nina Ptak, zatrzymana na pokładzie statku flotylli Sumud płynącej do Strefy Gazy, rozpoczęła strajk głodowy w areszcie w ramach protestu wobec "nielegalnych działań Izraela oraz w solidarności z uwięzionymi i torturowanymi Palestyńczykami".

Podali również, że zatrzymani aktywiści przebywają obecnie w więzieniu Ktzi'ot na pustyni Negev, który - jak napisano - "znany jest ze stosowania tortur i przemocy seksualnej wobec aresztowanych".

Wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski mówił w piątek, że jeżeli zatrzymane osoby zgodzą się dobrowolnie poddać deportacji, to będą mogły opuścić kraj. - My już zajmujemy się kwestiami logistycznymi. Natomiast jeśli nie zgodzą się dobrowolnie poddać deportacji, to po upływie 72 godzin staną przed sądem i wtedy sprawa jest trudniejsza - zaznaczył Bartoszewski.

Podkreślał też, że w resorcie spraw zagranicznych działa centrum zarządzania kryzysowego, sytuacja jest pod kontrolą i gotowa jest pełna pomoc konsularna. - Państwo wypełnia swoje obowiązki - zapewnił wiceszef MSZ.

MSZ we wcześniejszym komunikacie zapewniał, że polscy obywatele z Flotylli zatrzymani przez władze izraelskie są bezpieczni, a konsul RP udzieli im pomocy "w granicach prawa i realiów działań wojennych". Resort zaapelował też o powstrzymanie się od podróży do miejsc objętych konfliktem zbrojnym.

Międzynarodowa flotylla

Global Sumud Flotilla jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem. Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą Flotylli zbliżyć się do Gazy.

Zatrzymanie flotylli "obnażyło prawdziwe intencje Izraela"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zatrzymanie flotylli "obnażyło prawdziwe intencje Izraela"

Przejęcie flotylli wywołało falę demonstracji w europejskich miastach, m.in. w Rzymie, Neapolu, Turynie, Barcelonie, Paryżu, Dublinie, Genewie, Berlinie, Hadze, Stambule i Atenach. Wiece zorganizowano też w Buenos Aires, Meksyku i Karaczi. Włoskie związki zawodowe zwołały na piątek strajk generalny. W czwartek demonstracja odbyła się też w Warszawie. Doszło do incydentów: wybito szybę w drzwiach do MSZ, gdzie manifestacja się rozpoczęła, i oblano wejście czerwoną farbą. Interweniowała policja. Manifestacja przeszła później m.in. pod KPRM i Sejm.

40 organizacji i ponad 100 społeczniczek i społeczników w piśmie skierowanym do premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego zaapelowało o uwolnienie Polaków zatrzymanych przez Izrael oraz stanowczą reakcję Polski na ludobójstwo w Gazie.

Demonstracja "Solidarni z Palestyną"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Demonstracja "Solidarni z Palestyną"

WARSZAWA

Blokada morska Strefy Gazy

Izrael wprowadził blokadę morską Strefy Gazy w 2007 roku, po przejęciu władzy nad tym terytorium przez Hamas, uzasadniając to kwestiami bezpieczeństwa. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów. Różne organizacje pozarządowe od lat organizują konwoje morskie, które mają przełamać blokadę.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje 20 żywych zakładników. Według kontrolowanych przez Hamas władz w izraelskim odwecie zginęło ponad 66,2 tys. Palestyńczyków.

Autorka/Autor: momo

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
IzraelStrefa GazyMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Czytaj także:
Babisz świętuje sukces ANO w wyborach parlamentarnych
Ruch byłego premiera ma zwycięstwo w kieszeni. "Jestem za Europą i za NATO"
Świat
Jastarnia
Z "kilku metrów" upadł na betonowy chodnik. Kitesurfer nie żyje
Polska
Kierująca próbowała uniknąć zderzenia z sarną
Uwaga na dzikie zwierzęta
WARSZAWA
Noc, deszczowo
Przez Polskę przejdą opady. Pogoda na jutro
METEO
Donald Trump
Trump ostrzega: nie będę tolerować opóźnienia
Świat
imageTitle
Polacy celują w historyczny sukces. Finał Speedway of Nations
RELACJA
imageTitle
Jaki ojciec, tacy synowie. Wyjątkowy hat-trick
EUROSPORT
imageTitle
Manchester United wygrał. Trener może na razie spać spokojnie
EUROSPORT
pociag
"Podwójne uderzenie" Rosjan. Kilkudziesięciu rannych, jeden zabity
Świat
Policjanci ruszyli na pomoc myśliwemu, który utknął w kurzawce
Polował na kaczki, kurzawka zapolowała na niego
METEO
imageTitle
Sześć goli w Niecieczy. Efektowny rewanż Widzewa
EUROSPORT
Holenderski F-35
"Fantastyczna robota" nad Polską. Ale trzeba znaleźć "coś tańszego"
Świat
Oceane Dodin
Wróciła po odważnej operacji. "Nie są małe, ale nie przeszkadzają mi w tenisie"
EUROSPORT
Senat USA zatwierdził Kavanaugh na sędziego Sądu Najwyższego
Chciała zabić sędziego, rozmyśliła się. Osiem lat więzienia
Świat
imageTitle
Kapitalny występ Katarzyny Niewiadomej. Wyszarpała wicemistrzostwo Europy
EUROSPORT
Czekolada
Nie zapłaciła za kilkadziesiąt czekolad i kilka testów ciążowych
WARSZAWA
Waldemar Żurek
"Jeżeli pan myśli, że mnie wyprowadzi z równowagi, to przykro mi"
Polska
Jeden z zatrzymanych nastolatków
W taksówce kłóciło się trzech mężczyzn, jeden wyciągnął broń
Białystok
Tajfun Matmo na zdjęciach satelitarnych
Tajfun zakłóci Złoty Tydzień. Odwołane loty i wydarzenia kulturalne
METEO
imageTitle
Szokujące nagranie z udziałem kolarza. Zespół przeprasza za jego zachowanie
EUROSPORT
Doszło do zderzenia ciągnika i osobówki
Po kolizji ukrył się pod kołdrą
Białystok
Sztorm wywrócił łódkę podczas regat
Na Zatoce Gdańskiej zaginął uczestnik Memoriału Formozy
Trójmiasto
Niebezpieczne warunki podczas regat na Zatoce Gdańskiej. Inni żeglarze nieśli pomoc poszkodowanym
"Łódki się poprzewracały". Nagranie z akcji ratunkowej
Trójmiasto
Nietypowa interwencja straży miejskiej
Nie miał dokumentów, poprosił o pomoc kolegę. Ten był poszukiwany
WARSZAWA
Jesień, liście, park, ścieżka
Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie
METEO
shutterstock_2193698591
Ogromne ryzyko dla kierowców. "Najważniejszy element"
BIZNES
Policyjny pościg w Legnicy
Porzucił samochód i schował się w krzakach
Wrocław
imageTitle
Zaprezentowano oficjalną piłkę na mundial
EUROSPORT
collegium humanum
Były prorektor Collegium Humanum znaleziony martwy
WARSZAWA
Waldemar Żurek
Będzie "szansa dla prezydenta"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica