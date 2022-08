Rozmowy o ożywieniu umowy nuklearnej z Iranem. Szef dyplomacji UE: mamy ostateczny tekst porozumienia

"To, co można było wynegocjować, zostało wynegocjowane i teraz mamy ostateczny tekst (porozumienia). Jednak za każdą kwestią techniczną i za każdym akapitem kryje się decyzja polityczna, którą trzeba podjąć w stolicach" - napisał Josep Borrell, który jest koordynatorem ds. irańskiej kwestii nuklearnej. "Jeśli te odpowiedzi będą pozytywne, to możemy podpisać porozumienie" - dodał.