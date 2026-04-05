"Żywe piekło dla każdej amerykańskiej rodziny". Odpowiedź z Iranu

Sikorski: cieśnina Ormuz to duża bazooka Iranu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzecznik MSZ Iranu Esmail Bagei oświadczył w niedzielę, że na ataki na infrastrukturę Iranu Teheran odpowie atakami na podobną infrastrukturę będącą własnością Stanów Zjednoczonych lub z nimi powiązaną - przekazała agencja Reutera za irańską agencją WANA.

Bagei odpowiedział na wcześniejsze groźby prezydenta USA Donalda Trumpa, który w rozmowie z dziennikiem "Wall Street Journal" zapowiedział, że jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz do wtorku wieczorem, straci wszystkie elektrownie i mosty. - Jeśli się nie wykażą i będą chcieli utrzymać (cieśninę - red.) zamkniętą, stracą każdą elektrownię i każdy inny zakład w całym kraju - ostrzegł Trump.

Irański polityk o "lekkomyślnych" działaniach Trumpa

Z kolei, jak donosi stacja BBC, przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf powiedział, że "lekkomyślne działania Trumpa wciągają Stany Zjednoczone w żywe piekło dla każdej amerykańskiej rodziny".

- Nie miejcie złudzeń, nie osiągniecie nic poprzez zbrodnie wojenne - dodał.

Ghalibaf oskarżył też Trumpa o wykonywanie poleceń premiera Izraela Benjamina Netanjahu i stwierdził, że "jedynym realnym rozwiązaniem jest poszanowanie praw narodu irańskiego i zakończenie tej niebezpiecznej gry".

Zamknięcie cieśniny Ormuz

Iran zamknął cieśninę dla żeglugi w pierwszych dniach marca, blokując tym samym eksport ropy i gazu z Zatoki Perskiej. Zgadza się na przepływanie przez Ormuz niektórych statków, stawiając warunki dotyczące ich przynależności oraz charakteru ładunku. W rezultacie na światowy rynek dociera mniejsza ilość ropy, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu jej cen.

Obecny konflikt rozpoczął się 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, który odpowiedział zbrojnie ostrzeliwując Izrael, amerykańskie bazy oraz cywilną infrastrukturę państw regionu - w tym zwłaszcza lotniska i obiekty petrochemiczne.

OGLĄDAJ: TVN24 HD