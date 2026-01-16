Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

NYT: reżim w Iranie stracił największą broń

Protesty w Iranie
Protesty w Iranie. Dr hab. Jarosław Jarząbek: Reżim zdołał je zdusić, ale ci ludzie wyjdą ponownie na ulice
Źródło: TVN24
Reżim autorytarny nie istnieje bez broni, która pozwala podporządkowywać sobie obywateli. W Iranie na porządku dziennym były publiczne egzekucje i zdjęcia ciał podziurawionych kulami pokazywane w publicznych mediach. Demonstracje pokazują jednak, że Irańczycy stali się odporni na narzędzie władzy, które spajało jej potęgę przez lata - analizuje dla "The New York Times" historyk Abbas Milani.

Trwające od 28 grudnia protesty w Iranie początkowo związane były z trudną sytuacją gospodarczą w kraju, w tym rosnącą inflacją. Jednak szybko nabrały charakteru politycznego - demonstranci wykrzykują hasła wymierzone w rząd i władzę ajatollahów.

Reżim traci swoją największą broń: strach - analizuje dla "The New York Times" profesor Abbas Milani, dyrektor studiów irańskich na Uniwersytecie Stanforda. "Strach jest spoiwem każdej autorytarnej struktury" - komentuje. Kiedy reżimy upadają, "samo ich istnienie wydaje się nieprawdopodobnie absurdalne". "Patrzymy na gruzy i pytamy z niedowierzaniem: jak coś tak niezdarnego mogło przetrwać tak długo?".

Jak zauwża profesor, obecna "nieustraszona" postawa demonstrantów jest powodem, dla którego to powstanie może okazać się trwałe. A mocarstwa zachodnie powinny wziąć to pod uwagę, udzielając im wsparcia, bo "ignorowanie tych coraz potężniejszych ruchów oznacza utratę szansy na pomoc narodowi irańskiemu w uwolnieniu się od tego koszmaru i stworzeniu bardziej pokojowego i demokratycznego Bliskiego Wschodu" - pisze Milani na łamach nowojorskiego dziennika.

Protesty w Iranie
Protesty w Iranie
Źródło: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Choć to, co dzieje się obecnie w Iranie, może wyglądać jak gwałtowny upadek reżimu, jest skutkiem erozji strachu, do której dochodziło przez lata - zauważa ekspert. To strach był największą bronią w Iranie, bo ani religia ani ideologia ani nawet brutalna siła nie byłyby w stanie "utrzymać tej potężnej budowli". I jak zauważa Milani, "gdy strach się rozprasza, traci swoją moc".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Irański urzędnik o protestach. Mówi o dwóch tysiącach ofiar

Irański urzędnik o protestach. Mówi o dwóch tysiącach ofiar

Przed wydaniem ciał rodzinom "żądają zapłaty za kule"

Przed wydaniem ciał rodzinom "żądają zapłaty za kule"

Republika islamska i terror przez lata

Irańska rewolucja islamska z 1979 roku rozpoczęła rządy ajatollahów. Kobiety, dotychczas nienoszące hidżabów, musiały je przywdziać. Życie publiczne zostało podporządkowane religii. W szkołach rozpoczęła się segregacja ze względu na płeć, zakazano spożywania alkoholu. "Niemoralne" zachowania mogły zakończyć się karą śmierci. Iran z kraju otwartego na świat, stał się podporządkowany władzy religijnych przywódców.

"Publiczne egzekucje przeprowadzano z rytualną precyzją" - pisze Milani. Publiczne media pokazywały zdjęcia zwłok podziurawionych kulami. Przesłanie, jak zauważa profesor, było jednoznaczne: rewolucja była niezwyciężona i bezlitosna. Władze dawały obywatelom jasny znak przez lata - opór jest daremny.

Jednak coś zaczęło się zmieniać cztery lata temu, gdy buntować zaczęły się kobiety. Publicznie zdejmowały hidżaby, odsłaniały włosy. "Reżim nadal mógł aresztować, bić, oślepiać i zabijać, ale nie mógł już zastraszać kobiet" - pisze Milani. Potem potoczyło się szybko: osłabienie Hamasu i Hezbollahu podważyły narrację Iranu o dominacji w regionie, ciosem był też konflikt z Izraelem. Systemy autorytarne, jak zauważa analityk, "najbardziej obawiają się nie porażki, ale ujawnienia słabości".

Płonące zdjęcie irańskiego Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego, 13 stycznia 2026 r., protesty w Szwajcarii w ramach poparcia Iraczyków
Płonące zdjęcie irańskiego Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego, 13 stycznia 2026 r., protesty w Szwajcarii w ramach poparcia Iraczyków
Źródło: PAP/EPA/MICHAEL BUHOLZER

Teraz, zanim władze zdążą pokazywać w mediach społecznościowych, jakie kary czekają tych, którzy sprzeciwiają się reżimowi, są zalewane przez obrazy stworzone przez samych obywateli, bo "kpina i satyra rozprzestrzeniają się szybciej niż terror i groźby".

Jak zauważa na koniec analityk, "odwagę, którą się zarażono, ciężko poddać kwarantannie". Obecne wydarzenia jego zdaniem pokazują, że Irańczycy stali się nieustraszeni i nawet jeśli te protesty zostaną siłą stłumione, to władza "straciła samo sedno swojej potęgi - strach". Dlatego, jak komentuje, należy zadać pytanie: kiedy upadnie reżim, a nie czy upadnie. "Nie będzie trwać wiecznie" - podsumowuje ekspert na łamach "The New York Times".

OGLĄDAJ: "Mieszanka stała się wybuchowa". Kraj czeka rewolucja?
pc

"Mieszanka stała się wybuchowa". Kraj czeka rewolucja?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: The New York Times

Źródło zdjęcia głównego: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
IranAjatollah Ali Chamenei
Czytaj także:
imageTitle
Rodzina Goczałów nadal świetnie radzi sobie w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon
Niemieccy wojskowi na Grenlandii. Sprawdzą, czy "Arktyka jest bezpieczna"
Świat
Moskwa, Rosja
Jest stanowisko Rosji w sprawie Grenlandii. Sytuacja "nadzwyczajna"
Świat
Przyznał się do zabójstwa
Zabił partnera matki, bo nie akceptował ich związku
Lublin
cisnienie nadcisnienie lekarz gabinet shutterstock_2693506261
Połowa dorosłych Polaków ma ten problem. Eksperci ostrzegają przed "cichym zabójcą"
Anna Bielecka
Posiedzenie Sejmu
Najnowszy sondaż partyjny
Polska
Rzeźba "Cień" Idy Karkoszki na wystawie "Niech nas widzą!"
Kiedyś obraz, dziś Instagram. Malarstwo i rzeźba na równi z Diorem
Martyna Nowosielska-Krassowska
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Miał wielokrotnie zgwałcić syna partnerki. Oboje usłyszeli zarzuty
Rzeszów
WOŚP 2026 na świecie
Koncert gwiazdy Eurowizji, polskie jedzenie i atrakcje dla najmłodszych. Zagraniczne sztaby w pełnej gotowości
WOŚP 2026
imageTitle
Polskie kluby poznały rywali w Lidze Konferencji. Trudne zadanie Jagiellonii
EUROSPORT
Szpital operacja blok operacyjny
Pierwszy taki zabieg w Polsce i prawdopodobnie na świecie. Wykonali go kardiochirurdzy z Opola
Zdrowie
Powódź błyskawiczna w Australii
Ściana wody. Chłopiec czekał na pomoc na dachu
METEO
Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD
Inflacja bazowa. Najnowsze dane
BIZNES
Stetoskop lekarz wykres medycyna
115 miliardów złotych mniej w PKB przez przedwczesne zgony. A można było ich uniknąć
Piotr Wójcik
imageTitle
Hurkacz wrócił na dobre. "Pozytywnie się sobą zaskoczyłem"
EUROSPORT
11 bokserów zostało zabezpieczonych przez fundację
"To cienie psów. Skóra i kości, drżące, zgaszone"
Kielce
imageTitle
Mistrz jest u siebie. Federer znów zagrał na centralnym korcie
EUROSPORT
Zdarzenie w Pruszczu Gdańskim (Pomorskie)
Szklany daszek zasypany śniegiem spadł tuż obok niej. Policja bada sprawę
Trójmiasto
Prowadzi zakład od prawie 40 lat
Przekazał 82 opony, miał zapłacić dwa miliony kary. Decyzja sądu
Białystok
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Państwowy gigant pozbywa się jednej ze swoich spółek
BIZNES
Kamil B. usłyszał zarzuty po ataku na lekarkę
Zaatakował lekarkę w gabinecie. Sąd zdecydował o areszcie
Częstochowa
Blok, w którym doszło do zabójstwa
Nie żyje kobieta, jej partner przyznał się do zabójstwa
Kraków
Zima, śnieg, mróz, sople
IMGW alarmuje w 13 województwach
METEO
Zakłócał porządek i obrażał pracowników urzędu. Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Narkotyki wracały na rynek. Oskarżeni byli policjanci
Katowice
snieg
Śnieżna "bitwa" o miejsce parkingowe. Nagranie
Świat
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Miliony na ośrodki wypoczynku. Osiem osób oskarżonych o wyłudzenie
Kielce
Zbombardowano domy przywódcy gangu Jimmy'ego Cheriziera o pseudonimie "Barbecue"
Zbombardowano domy należące do "Berbecue"
Świat
Siedziba firmy UAB TVC Solutions w Szawlach na Litwie
Rozkazy z Moskwy, grupa terrorystyczna i próba podpalenia. Są oskarżeni
Świat
Mateusz Morawiecki
FAŁSZMorawiecki grzmi: luka VAT znowu rośnie. Gdzie?
Michał Istel
Zdzisław K.
Syn Jacka Kurskiego oskarżony o gwałt. Sprawa może trafić do innego miasta
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica