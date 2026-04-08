Świat

Zawieszenie broni z Iranem. Co po pięciu tygodniach osiągnął Trump

Donald Trump w Białym Domu
USA i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Relacja Marcina Wrony z Waszyngtonu
Źródło: TVN24
Donald Trump ogłosił zawieszenie broni z Iranem. Zarówno strona amerykańska, jak i irańska deklarują zwycięstwo. O tym, co naprawdę osiągnął prezydent USA w ostatnich pięciu tygodniach poprzez wojnę na Bliskim Wschodzie, mówił na antenie TVN24 korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

We wtorek (w nocy czasu polskiego) Donald Trump ogłosił, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni z Iranem, pod warunkiem że Teheran otworzy cieśninę Ormuz. Tej nocy mijało wyznaczone przez amerykańskiego prezydenta ultimatum dla Iranu w sprawie odblokowania cieśniny.

Trump przekazał, że rozejm będzie "obustronny", a powodem zgody "jest duży postęp w rozmowach na temat długoterminowego pokoju z Iranem". "Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji" - napisał. Izrael również zgodził się na wstrzymanie bombardowań Iranu na dwa tygodnie, ale premier Benjamin Netanjahu zaznaczył, że zawieszenie broni nie obejmuje Libanu.

PODSUMOWANIE

Czy USA naprawdę odniosły "zwycięstwo"?

Zawieszenie broni komentował w TVN24 Marcin Wrona. Zwrócił uwagę, że prezydent Trump zapewnia, że Amerykanie osiągnęli swoje cele wojskowe. Zacytował rzeczniczkę prasową Białego Domu Karoline Leavitt, która na X napisała, że jest to "zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, które zawdzięczamy prezydentowi Trumpowi i naszym wspaniałym siłom zbrojnym", oraz dodała, że "dzięki niesamowitym umiejętnościom naszych żołnierzy osiągnęliśmy i przekroczyliśmy nasze główne cele wojskowe w ciągu 38 dni".

Korespondent "Faktów" TVN podkreślił jednak, że nie jest jasne, jakie są to cele i że strona irańska twierdzi, że zawieszenie broni jest sukcesem Teheranu. - Z tego, co wiemy, choć być może wydarzyło się coś, co jest okryte tajemnicą, Iran nadal ma takie zasoby wzbogaconego uranu, jakie miał w dniu, kiedy rozpoczynało się bombardowanie - powiedział Wrona.

Zauważył też, że gdy Trump napisał o "całkowitym i natychmiastowym otwarciu cieśniny Ormuz", strona irańska przekazała, że przez dwa tygodnie transport przez cieśninę będzie możliwy w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu. - Czyli to nie jest tak, że cieśnina jest otwarta i każdy pływa tak, jak chce. To Iran sprawuje pieczę nad cieśniną Ormuz, a konkretniej wojsko irańskie (...). Po pięciu tygodniach bombardowań prowadzonych przez stronę amerykańską i izraelską, sukcesem jest otwarcie cieśniny Ormuz, która była otwarta w dniu, gdy bombardowania rozpoczęto - zauważył Wrona.

Podkreślił, że nie doszło też do "zmiany reżimu" w Islamskiej Republice Iranu. - Trump negocjuje z tym reżimem, który rządzi w Iranie nieprzerwanie od 47 lat. Nie ma tu żadnej mowy o zmianie reżimu, negocjacje dotyczące długotrwałego pokoju toczą się z obecnym reżimem - mówił na antenie TVN24.

A dlaczego Trump zdecydował się na zawieszenie broni na dwa tygodnie? - Być może odpowiedź znajdujemy, patrząc na rynki finansowe, ponieważ wczoraj cena za baryłkę ropy naftowej zbliżała się do 120 dolarów, to jest o 100 proc. więcej, niż gdy rozpoczynał się konflikt. Teraz cena spadła do nieco poniżej stu dolarów - zauważył korespondent "Faktów" TVN.

Iran ma podstawy, by ogłosić zwycięstwo

Maciej Tomaszewski, autor "Podcastu o zagranicy" w TVN24+, podkreślił z kolei, że zawieszenie broni jest "oddechem, który daje możliwość próby powrotu do stanu sprzed wojny, ale dwa tygodnie to zdecydowanie za mało na cokolwiek, a tym bardziej na rozmowy dyplomatyczne, które mają doprowadzić do trwałego pokoju między USA i Iranem".

- Myślę, że w Iranie panuje atmosfera zwycięstwa, która oczywiście będzie wykorzystywana propagandowo, tym bardziej że ten 10-punktowy plan daje Iranowi podstawy do tego, by takie zwycięstwo ogłosić - zaznaczył Tomaszewski.

Autor "Podcastu o zagranicy" ocenił też, że "Izrael to jest ten uczestnik tej wojny, który znajduje się najbliżej osiągnięcia swoich celów". Dodał jednak, że Izraelowi nie udało się ani "wyeliminowanie całego potencjału balistycznego Iranu", ani zmiana reżimu. - Czy udało się zniweczyć całkowicie irański program atomowy? Jest to wątpliwe również - powiedział. 

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Donald TrumpIranUSA
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
