Atak bombowy w Iraku, nie żyją policjanci. Dżihadyści z IS wzięli odpowiedzialność za zamach

W wyniku ataku bombowego w okolicach miasta Kirkuk w irackim Kurdystanie życie straciło co najmniej dziewięciu funkcjonariuszy policji federalnej. Odpowiedzialność za zamach wzięło na siebie tak zwane Państwo Islamskie (IS).

Materiał wybuchowy został zdetonowany pod ciężarówką przewożącą policjantów. W wyniku zamachu życie straciło co najmniej dziewięciu funkcjonariuszy, a dwóch zostało rannych.

Do ataku przyznało się tzw. Państwo Islamskie (IS). Dżihadyści uczynili to poprzez komunikat na platformie Telegram, który przytoczył Reuters.