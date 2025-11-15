Wybuch na komisariacie. "Części ciał znaleziono w pobliskich domach"

Eksplozja na komisariacie w Indiach. Dziewięć osób nie żyje Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wybuchu doszło w piątek wieczorem na przedmieściach miasta Srinagar - stolicy indyjskiej części Kaszmiru. Co najmniej dziewięć osób zginęło, a 29 zostało rannych - podała w sobotę agencja Reutera, cytując źródła w indyjskiej policji.

Stan niektórych rannych jest krytyczny. - Trwa identyfikacja ciał, ponieważ niektóre zostały całkowicie spalone – powiedziało jedno ze źródeł Reutersa.

Policjanci strzegący komisariatu na przedmieściach Srinagar, gdzie doszło do eksplozji Źródło: PAP/EPA/FAROOQ KHAN

- Siła wybuchu była tak duża, że niektóre części ciał znaleziono w pobliskich domach, oddalonych o około 100-200 metrów od komisariatu policji - dodali rozmówcy agencji.

Policja: eksplozja była przypadkowa

Wśród ofiar znaleźli się policjanci, urzędnicy państwowi oraz technicy kryminalistyczni, którzy w chwili zdarzenia badali materiały wybuchowe – poinformował na konferencji prasowej Nalin Prabhat, dyrektor generalny policji federalnie administrowanego regionu Dżammu i Kaszmiru.

Indyjskie jednostki paramilitarne w pobliżu komisariatu policji w Srinagarze, gdzie doszło do wybuchu Źródło: PAP/EPA/FAROOQ KHAN

Prabhat zaznaczył, że do wybuchu nie przyczyniła się żadna aktywność zbrojna. W momencie wypadku miały trwać analizy kryminalistyczne i chemiczne wcześniej zabezpieczonych materiałów wybuchowych, gdy – jak powiedział – doszło do "przypadkowej eksplozji".

Eksplozja na komisariacie w Indiach. Karetka pogotowia w pobliżu miejsca zdarzenia Źródło: PAP/EPA/FAROOQ KHAN

- Jakiekolwiek spekulacje na temat przyczyn tego zdarzenia są niepotrzebne – dodał.

Kilka dni temu doszło z kolei do eksplozji samochodu w stolicy Indii, Delhi. Rząd określił incydent jako atak terrorystyczny.

OGLĄDAJ: TVn24 HD