Ta niedziela to dzień II tury wyborów parlamentarnych we Francji. Błyskawicznie minął tydzień brutalnej kampanii wyborczej. Ostatnie godziny przed ciszą wyborczą zdominowały apele o mobilizację i wzajemne oskarżenia rywali biorących udział w wyścigu po mandaty w Zgromadzeniu Narodowym - relacjonował Maciej Woroch sytuację w jednej z największych gospodarek świata.

Głosowanie w 501 okręgach, w których w pierwszej turze nie rozstrzygnął się wyborczy wyścig, zaczyna się o 8 rano i potrwa do 20. Wtedy poznamy sondażowe wyniki głosowania w drugiej turze wyborów we Francji . W terytoriach zamorskich Francji głosowanie rozpoczęło się już w sobotę.

Oglądaj program specjalny w TVN24 po zakończeniu II tury wyborów parlamentarnych we Francji

Wzajemne oskarżenia

- Ostatnie godziny przed ciszą wyborczą we Francji zdominowały apele o mobilizację i wzajemne oskarżenia rywali biorących udział w wyścigu po mandaty w Zgromadzeniu Narodowym - zaznaczył Woroch.

Premier Gabriel Attal z centrowego bloku pod patronatem prezydenta Macrona ostrzegał w piątek wieczorem swoich rodaków, że skrajnie prawicowy rząd "rozpęta nienawiść i przemoc" i namawiał, by głosowali na kandydatów z przeciwnych prawicy obozów politycznych.

- Te jego słowa skrytykował lider Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella, który zarzucił premierowi niemoralne i antydemokratyczne zachowanie, a swoich i niezdecydowanych wyborców namawiałby zmobilizowali się i dali poparcie jego ugrupowaniu i to takie, które dało mu parlamentarną większość - wskazał reporter "Faktów".

Francja. II tura wyborów do Zgromadzenia Narodowego 2024

Francja. II tura wyborów do Zgromadzenia Narodowego 2024 EPA/MOHAMMED BADRA Dostawca: PAP/EPA.

Wybory we Francji. Czy skrajna prawica dojdzie do władzy?

Jak zauważył Woroch "teraz bój toczy się o to, czy skrajna prawica będzie w stanie przejąć kontrolę nad państwem, czy dojdzie do politycznego impasu, który przynajmniej przez rok będzie wszystkim tu utrudniać życie".

Atmosfera nad Sekwaną stała się napięta". Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nakazało rozmieszczenie 30 tysięcy dodatkowych policjantów, których zadaniem będzie interweniować, jeśli w Paryżu lub innych większych miastach doszłoby po ogłoszeniu wyników wyborów do gwałtownych protestów albo nawet zamieszek.

Te obawy uzasadniać mają ataki, do jakich doszło w ciągu ostatnich trzech tygodni. Szef MSW poinformował, że aż 51 osób, w tym kandydaci, ich zastępcy i partyjni działacze, byli fizycznie atakowani przez przedstawicieli, jak mówił, skrajnych środowisk popierających różne ugrupowania.

II tura wyborów we Francji. Relacja Macieja Worocha

II tura wyborów we Francji. Relacja Macieja Worocha TVN24

Sondaże: skrajna prawica wygrywa, ale bez większości

Ze względu na wysoką frekwencję w pierwszej turze, w wielu miejscach na kartach do głosowania w drugiej turze znalazły się często nawet trzy nazwiska.

Ostatnie sondaże wskazują, że choć Marine Le Pen i jej 28-letni protegowany Jordan Bardella stojący oficjalnie na czele antyeuropejskiego i antyimigracyjnego ugrupowania, wciąż są przekonani, że uda się im zdobyć samodzielną parlamentarną większość, to bardziej prawdopodobnym jest, że wprowadzą do parlamentu około 200 posłów i wtedy nie będą mieli szans na przejęcie kontroli nad Francją, bo nawet w potencjalnej koalicji z mniejszymi ugrupowaniami brakować im będzie głosów do większości wynoszącej 289.