- W poniedziałek Hamas uwolnił pierwszych izraelskich zakładników w ramach planu pokojowego Donalda Trumpa.
- Uwolnionymi zakładnikami w Izraelu zajmą się wyspecjalizowane zespoły.
- Do zdrowia będą wracać w salach zaaranżowanych tak, by mogli poczuć atmosferę domu - podała stacja Sky News.
Izraelski minister zdrowia dr Mosze Bar Siman Tow przekazał w nagranym oświadczeniu, że osobiście odwiedził kilka centralnych szpitali w Izraelu i zapewnił, że "wyspecjalizowane zespoły są w pełni przygotowane do opieki nad powracającymi". - Ponieważ nie znamy dokładnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego (zakładników - red.), system opieki zdrowotnej jest gotowy na każdy możliwy scenariusz, w tym staranne monitorowanie zgodnie z protokołem ponownego odżywiania opartym na doświadczeniach z poprzednich operacji powrotnych - powiedział.
Hamas uwalnia zakładników
Zdjęcia ze szpitali przygotowanych na przyjęcie uwalnianych z niewoli Hamasu pokazano również w mediach. W Rabin Medical Center w Petach Tikwa na północny wschód od Tel Awiwu byli m.in. dziennikarze brytyjskiej telewizji Sky News. "Rozmowa z lekarzami i pielęgniarkami, którzy oprowadzili nas po tak zwanym 'oddziale powrotów do domu' była emocjonalna i dająca do myślenia, ale także inspirująca" - przekazali w niedzielę po tym, jak go odwiedzili.
W szpitalu dla każdego uwolnionego zakładnika przeznaczono pojedynczą, przestronną salę. W salach czekają na nich upominki, w tym koc, klapki, ładowarka do telefonu, lodówka wypełniona butelkami Coca-Coli i pluszowy miś. Ten ostatni ma pomóc poczuć się komfortowo.
- Z naszych badań wynika, że każdy z nas ma w sobie dziecko - powiedziała w Sky News dr Michal Steinman ze szpitala w Petach Tikwa. - Potrzebujemy czegoś, co możemy pogłaskać i poczuć miękkość, co uspokoi ich po tak długim okresie braku zmysłów - wyjaśniła.
Telefony od wojska, rzeczy od rodziny
Ponadto wojsko dostarczy telefony, a rodziny przedmioty z ich domów, tak by uwolnieni mogli poczuć domową atmosferę. Aby wzmocnić ten efekt, sprzęt medyczny przechowywany jest w specjalnych gabinetach zabiegowych, a nie w salach. Uwolnieni będą mieli do dyspozycji także pokoje, w których będą mogli przyjmować wizyty.
Inną placówkę medyczną przygotowaną na przyjęcie zwolnionych z niewoli Hamasu osób odwiedził prezydent Izraela Izaak Herzog - to Tel Aviv Sourasky Medical Center.
Na opublikowanym w niedzielę nagraniu przywódca umieszcza na jednym z łóżek odręczną notatkę. "Widziałem z bliska, jak niesamowity zespół w Centrum Medycznym Sourasky przygotowywał się na powitanie naszych zakładników z otwartymi i profesjonalnymi ramionami - dokładnie tak, jak we wszystkich szpitalach, do których nasi synowie wracają z piekła" - napisał Herzog na X.
Autorka/Autor: wac//mm
Źródło: Reuters, Sky News
Źródło zdjęcia głównego: Teo K / Shutterstock.com