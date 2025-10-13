Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Co uwolnionych czeka w Izraelu? Szpitale gotowe na "każdy możliwy scenariusz"

petah tikva rabin medical center shutterstock_2267565803
Zakładnicy uwolnieni w poniedziałek z rąk Hamasu
Źródło: Reuters
Izraelskie szpitale są gotowe na "każdy możliwy scenariusz" - poinformował dyrektor generalny izraelskiego ministerstwa zdrowia tuż przed spodziewanym uwolnieniem zakładników przez Hamas. Pokazano także jedno z miejsc, do którego trafią na pierwsze dni po powrocie.
Kluczowe fakty:
  • W poniedziałek Hamas uwolnił pierwszych izraelskich zakładników w ramach planu pokojowego Donalda Trumpa.
  • Uwolnionymi zakładnikami w Izraelu zajmą się wyspecjalizowane zespoły.
  • Do zdrowia będą wracać w salach zaaranżowanych tak, by mogli poczuć atmosferę domu - podała stacja Sky News.

Izraelski minister zdrowia dr Mosze Bar Siman Tow przekazał w nagranym oświadczeniu, że osobiście odwiedził kilka centralnych szpitali w Izraelu i zapewnił, że "wyspecjalizowane zespoły są w pełni przygotowane do opieki nad powracającymi". - Ponieważ nie znamy dokładnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego (zakładników - red.), system opieki zdrowotnej jest gotowy na każdy możliwy scenariusz, w tym staranne monitorowanie zgodnie z protokołem ponownego odżywiania opartym na doświadczeniach z poprzednich operacji powrotnych - powiedział.

Owacje na stojąco dla Trumpa w Knesecie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Owacje na stojąco dla Trumpa w Knesecie

RELACJA

Hamas uwalnia zakładników

Zdjęcia ze szpitali przygotowanych na przyjęcie uwalnianych z niewoli Hamasu pokazano również w mediach. W Rabin Medical Center w Petach Tikwa na północny wschód od Tel Awiwu byli m.in. dziennikarze brytyjskiej telewizji Sky News. "Rozmowa z lekarzami i pielęgniarkami, którzy oprowadzili nas po tak zwanym 'oddziale powrotów do domu' była emocjonalna i dająca do myślenia, ale także inspirująca" - przekazali w niedzielę po tym, jak go odwiedzili.

W szpitalu dla każdego uwolnionego zakładnika przeznaczono pojedynczą, przestronną salę. W salach czekają na nich upominki, w tym koc, klapki, ładowarka do telefonu, lodówka wypełniona butelkami Coca-Coli i pluszowy miś. Ten ostatni ma pomóc poczuć się komfortowo. 

- Z naszych badań wynika, że każdy z nas ma w sobie dziecko - powiedziała w Sky News dr Michal Steinman ze szpitala w Petach Tikwa. - Potrzebujemy czegoś, co możemy pogłaskać i poczuć miękkość, co uspokoi ich po tak długim okresie braku zmysłów - wyjaśniła.

Telefony od wojska, rzeczy od rodziny

Ponadto wojsko dostarczy telefony, a rodziny przedmioty z ich domów, tak by uwolnieni mogli poczuć domową atmosferę. Aby wzmocnić ten efekt, sprzęt medyczny przechowywany jest w specjalnych gabinetach zabiegowych, a nie w salach. Uwolnieni będą mieli do dyspozycji także pokoje, w których będą mogli przyjmować wizyty. 

Inną placówkę medyczną przygotowaną na przyjęcie zwolnionych z niewoli Hamasu osób odwiedził prezydent Izraela Izaak Herzog - to Tel Aviv Sourasky Medical Center.

Na opublikowanym w niedzielę nagraniu przywódca umieszcza na jednym z łóżek odręczną notatkę. "Widziałem z bliska, jak niesamowity zespół w Centrum Medycznym Sourasky przygotowywał się na powitanie naszych zakładników z otwartymi i profesjonalnymi ramionami - dokładnie tak, jak we wszystkich szpitalach, do których nasi synowie wracają z piekła" - napisał Herzog na X.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Żołnierz, bliźniacy, uczestnicy festiwalu. Oni są wśród uwolnionych

Żołnierz, bliźniacy, uczestnicy festiwalu. Oni są wśród uwolnionych

"Mieszanka emocji" i "wiele niepokoju". Czekają na powrót bliskich

"Mieszanka emocji" i "wiele niepokoju". Czekają na powrót bliskich

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: Reuters, Sky News

Źródło zdjęcia głównego: Teo K / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
IzraelStrefa GazyHamasIzaak Herzog
Czytaj także:
Ks. Rafał Główczyński
Ksiądz otwiera klubokawiarnię w lokalu po agencji towarzyskiej
WARSZAWA
Do wypadku doszło w sobotę
Wszedł na most, raził go prąd, spadł na tory. 17-latek w szpitalu
Łódź
imageTitle
Legenda kadry przeprasza za piłkarzy. "To mój obowiązek"
EUROSPORT
Burza
Zagrożone okolice Tokio. Najpierw tajfun, teraz burza
METEO
Elon Musk
Sukces koreańskiej animacji. Elon Musk chce wejść do gry
BIZNES
Donald Trump
Owacje na stojąco dla Trumpa w Knesecie
RELACJA
imageTitle
Popis trzykrotnego mistrza świata. Rywal nie wie, co się dzieje
EUROSPORT
Brzozowy krzyż na skraju lasu przy tzw. trupim polu w rejonie wsi Ostrówki na Ukrainie. Doszło tam do zbrodni wołyńskiej
Jest zgoda na poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej w kolejnej wsi
Świat
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w Polsce (zdjęcie ilustracyjne)
"Hajlowali" na terenie obozu zagłady, służby powiadomił turysta
Kraków
Joel Mokyr, Philippe Aghion oraz Peter Howitt to laureaci Nagrody Nobla z ekonomii w 2025 roku
Nobel z ekonomii przyznany
BIZNES
Inhalacje to chorej na mukowiscydozę Gosi część codzienności
Za trzy lata wyleczą mukowiscydozę? Lek z Krakowa może być przełomem
Bartłomiej Plewnia
30-latek potrącił mężczyznę i próbował zatrzeć ślady
Potrącił ultramaratończyka, uciekł i spalił auto
Wrocław
imageTitle
Historia jak z bajki. Monakijczyk zapamięta ten dzień na zawsze
EUROSPORT
Omri Miran został porwany na oczach żony i dzieci. Wraca do rodziny
Został porwany na oczach żony i dzieci. Wraca do rodziny
Świat
imageTitle
Ból głowy selekcjonera. Na Holandię bez dwóch podstawowych piłkarzy
EUROSPORT
Cabo Roch hiszpania shutterstock_1598551396
Jak gdyby nigdy nic, kupują w Europie. "Dzięki nim można ukryć rosyjski ślad"
BIZNES
imageTitle
Świątek zmniejszyła stratę do Sabalenki
EUROSPORT
Poznań
Wielki ogień w Poznaniu, paliła się galeria handlowa. "Trwa rozbiórka i dogaszanie ostatnich zarzewi"
Poznań
Wypadek na Słowacji
Czołowe zderzenie pociągów na Słowacji
Świat
Agresywny mężczyzna ukrywał się w szałasie
Nie chciał trafić do więzienia, przez dwa lata ukrywał się w lesie. Rzucił nożem w policjantów
Wrocław
Robert Bąkiewicz na wicu PiS
Kaczyńskiemu "wszystko się rozlazło i musiał wyjąć Bąkiewicza"
tata siedziba shutterstock_505039342
20 tysięcy pracowników w trzy miesiące. Zwolnienia w gigancie
BIZNES
Pakt migracyjny: dobry temat w kampanii wyborczej. Bo dzieli
Polska ma być wyłączona z mechanizmu relokacji. Mamy nowe informacje
imageTitle
Trwa fatalna seria Magdy Linette. Znów bolesna porażka
EUROSPORT
Ślad po zaginionych urwał się w czwartek
Mają po 16 lat, "byli dobrymi znajomymi", zaginęli jednego dnia. Policja prosi o pomoc
Łódź
Teodozja
Kolejny atak na rosyjski terminal naftowy na Krymie. Po tygodniu
Świat
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła wygrana
BIZNES
Czołg na ćwiczeniach Zapad-2025
Rosja "weszła już w tak zwaną fazę zero"
Świat
Gali i Ziv Berman
Żołnierz, bliźniacy, uczestnicy festiwalu. Oni są wśród uwolnionych
Świat
Jakub Iwaniec
Sędzia od afery hejterskiej, kolizja i dwa promile. Dwugłos w sprawie ustaleń śledczych
Lublin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica