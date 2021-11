Andrzej Duda na spotkaniu głów państw V4. Będzie mówił o bezpieczeństwie w regionie

W niedzielę wieczorem prezydent Duda poleciał do Budapesztu, gdzie w poniedziałek weźmie udział w spotkaniu głów państw Grupy Wyszehradzkiej, na którym omawiana będzie bieżąca sytuacja polityczna oraz kwestie rozwoju współpracy państw V4. W ramach spotkania przywódców planowane są dwie sesje - "The Next 30 Years of V4: The Potential Directions of our Cooperation" oraz "Values and Interests in a Changing Geopolitical Landscape".