Seria zaginięć i śmierci turystów w Grecji. Policja: jest wspólny wzorzec

Od początku czerwca w Grecji doszło do serii zaginięć i śmierci turystów. Jak zauważa lokalna policja, wszyscy oni wybrali się na piesze wycieczki w upalną pogodę. Zdaniem naukowców właśnie zmiany klimatu i coraz częstsze fale upałów mogą być wyjaśnieniem tych zdarzeń. - Mózg jest kluczem do wszystkiego - wyjaśnia ekspert.

Zaginięcia i zgony turystów w Grecji

"Mózg jest kluczem"

- Mózg jest kluczem do wszystkiego - mówi w rozmowie z CNN Damian Bailey, profesor fizjologii i biochemii na Uniwersytecie Południowej Walii . To mózg odpowiada bowiem za regulację temperatury ciała i nieustanie usiłuje utrzymać temperaturę ciała na poziomie 37 stopni Celsjusza lub zbliżonym. - Gdy na zewnątrz jest gorąco, aktywuje gruczoły potowe i rozszerza naczynia krwionośne, by schłodzić ciało - wyjaśnił akademik.

Bailey zwraca uwagę, iż ludzki mózg funkcjonuje prawidłowo tylko w wąskim zakresie temperatur i nawet niewielkie zmiany mogą mieć wpływ na jego działanie. Jako przykład wspomnianego wpływu wskazał na odczuwane przez wielu podczas upałów uczucie ospałości i rozleniwienia. Co więcej, konsekwencje wysokich temperatur mogą przybierać też poważniejszą formę. Tą może być obniżenie poziomu płynów w organizmie i zmniejszenie przepływu krwi do mózgu.

Damian Bailey przeprowadził w związku z tym badania w komorze klimatycznej, czyli urządzeniu do testów w ściśle określonych warunkach temperatury, wilgotności i innych parametrów. Wykazały one, że zwiększenie temperatury otoczenia z 21 do 40 stopni Celsjusza wiąże się ze zmniejszeniem przepływu krwi do mózgu o nawet 10 procent. Wynik ten naukowiec porównał do "niedostarczania odpowiedniej ilości paliwa do silnika, który przez cały czas pracuje na wysokich obrotach".