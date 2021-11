Kongresmeni potępiają reżim Łukaszenki. Wzywają do rozszerzenia sankcji na Białoruś

Do nowych sankcji wobec Białorusi wezwał szef komisji do spraw zagranicznych amerykańskiego Senatu demokrata Bob Menendez, nazywając działania reżimu w Mińsku "groteskowym atak hybrydowy" na państwa Unii Europejskiej. Podobny komunikat opublikował również republikański kongresmen Chris Smith.

"W najsilniejszych słowach potępiam przemyt rodzin migrantów przez reżim Łukaszenki na granice Polski, Litwy i Łotwy, by sprowokować polityczny i humanitarny kryzys" - oświadczył demokrata Bob Menendez w komunikacie. Senator z New Jersey zapewnił, że działania białoruskich władz spotkają się z solidarną odpowiedzią ze strony Zachodu.

Menendez, szef komisji ds. zagranicznych Senatu, wezwał przy tym prezydenta Bidena do "pilnego podjęcia działań w koordynacji z europejskimi partnerami", by rozszerzyć sankcje przeciwko Białorusi.

Kongresmen Chris Smith: Polska jest w jasny sposób atakowana

W piątek działania Łukaszenki napiętnował też inny polityk z New Jersey, kongresmen Chris Smith, należący do zespołu parlamentarnego ds. Polski oraz zespołu "przyjaciół Białorusi". "Łukaszenka znalazł nowy sposób, by użyć najsłabszych jako broni i cynicznie wykorzystać ich desperację, by ukarać Polskę za jej sankcje" - oświadczył Smith.