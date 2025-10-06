Logo strona główna
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Kolejni aktywiści z zatrzymanej flotylli wrócą do swoich krajów

flotylla gaza
Aktywiści z flotylli po przybyciu do Turcji. Deportował ich Izrael
Źródło: Reuters
Greccy i francuscy aktywiści z flotylli płynącej do Strefy Gazy, wrócą w poniedziałek do swoich krajów. W sumie 55 osób. W niedzielę do Madrytu wróciło 21 Hiszpanów. Radosław Sikorski przekazał w niedzielę, że konsul RP widział się z zatrzymanymi przez Izrael polskimi obywatelami. Dodał, że Polacy powinni w najbliższych dniach wrócić do kraju, mimo odmowy dobrowolnego wyjazdu.

Greckie MSZ poinformowało, że w poniedziałek do kraju powróci 27 uczestników zatrzymanej przez Izrael flotylli humanitarnej do Strefy Gazy. Do Grecji ma też przybyć 28 Francuzów.

Specjalny samolot odleci z lotniska w Ejlacie na południu Izraela - poinformowało w niedzielę MSZ w Atenach. Dodano, że urzędnicy konsularni odwiedzili 27 zatrzymanych Greków, którzy są zdrowi i otrzymują niezbędną pomoc.

Dowódcy mają być gotowi. "Nie ma zawieszenia broni"
W poniedziałek z Izraela do Grecji zostanie też deportowanych 28 Francuzów - przekazało MSZ w Paryżu. Resort zapewnił, że wszyscy zatrzymani przez Izrael francuscy obywatele czują się dobrze i mają dostęp do pomocy służb konsularnych.

Powroty Włochów i Hiszpanów

Wicepremier i szef MSZ Włoch Antonio Tajani dodał, że samolotem do Aten odleci w poniedziałek 15 ostatnich obywateli tego państwa trzymanych w Izraelu. W sobotę wieczorem do Rzymu przybył samolot z 26 Włochami z flotylli.

W Madrycie w niedzielę wylądował samolot z pierwszą grupą deportowanych Hiszpanów, liczącą 21 osób, a także kilkoma obywatelami Holandii i Portugalii - podała agencja EFE. Dodano, że w izraelskim więzieniu pozostaje 28 Hiszpanów.

Izraelskie MSZ poinformowało w sobotę, że do Turcji deportowano 137 uczestników Globalnej Flotylli Sumud (GSF) z USA, Włoch, Wielkiej Brytanii, Jordanii, Kuwejtu, Libii, Algierii, Mauretanii, Malezji, Bahrajnu, Maroka, Szwajcarii, Tunezji i Turcji.

Wśród zatrzymanych Polacy

Marynarka wojenna Izraela przechwyciła w nocy z środy na czwartek na wodach międzynarodowych konwój 42 statków GSF. Zatrzymano około 470 osób z 47 państw świata. Zatrzymanych przewieziono do Izraela.

Sikorski z nową informacją o zatrzymanych Polakach
Wśród zatrzymanych jest jeszcze troje Polaków: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. Dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę", która ma brytyjskie obywatelstwo, już wróciła do Turcji.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski przekazał w niedzielę, że konsul RP widział się z zatrzymanymi przez Izrael polskimi obywatelami. Dodał, że Polacy powinni w najbliższych dniach wrócić do kraju, mimo odmowy dobrowolnego wyjazdu.

GSF deklaruje, że jej celem było przełamanie nielegalnej izraelskiej blokady Strefy Gazy i przewiezienie tam pomocy humanitarnej. Na palestyńskim terytorium trwa kryzys humanitarny na wielką skalę, w tym głód wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z palestyńskim Hamasem.

Zatrzymanie flotylli "obnażyło prawdziwe intencje Izraela"
Władze Izraela wielokrotnie oskarżały flotyllę o to, że służy celom Hamasu i mówiły, że utrzymują blokadę zgodnie z prawem. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów.

Autorka/Autor: mm/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ATEF SAFADI/EPA/PAP

Strefa Gazy Izrael
