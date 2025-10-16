Upadł wniosek o wotum nieufności dla francuskiego rządu

Nowy premier Francji Sebastien Lecornu przybywa na ceremonię przekazania władzy Źródło: Agency Pool/Reuters

Za wnioskiem o wotum nieufności dla funkcjonującego od tygodnia rządu Sebastiena Lecornu popartym przez część lewicy, opowiedziało się 271 posłów. Do przyjęcia wniosku niezbędnych było 289 głosów.

Proporcja mandatów posiadanych przez zwolenników i przeciwników wotum nieufności wskazywała na niewielką różnicę głosów na korzyść rządu. Zwracano przy tym uwagę, że część deputowanych nie podporządkuje się oficjalnemu stanowisku swoich partii.

Parlament będzie głosował również nad drugim wnioskiem, złożonym przez skrajną prawicę, który według ocen powinien zebrać mniej głosów niż wniosek skrajnej lewicy.

