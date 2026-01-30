Jest wyrok w szokującej sprawie gwałtów na Gisele Pelicot Źródło: Justyna Zuber/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę późnym wieczorem francuskie Zgromadzenie Narodowe jednogłośnie przyjęło projekt ustawy, poprawkę do Kodeksu cywilnego, precyzujący, że "wspólne życie" w małżeństwie nie oznacza obowiązku współżycia seksualnego. Prawo przewiduje także, że brak relacji seksualnych nie może być podstawą do orzekania winy przy ewentualnym rozwodzie.

Ponadpartyjne zmiany w prawie

Francuski Kodeks cywilny mówi o wzajemnych zobowiązaniach małżonków, takich jak: wierność, pomoc, wsparcie oraz wspólne życie. Nigdzie nie ma wzmianki o obowiązku prowadzenia relacji seksualnych. Wiele sądów np. w sprawach rozwodowych interpretowało jednak pojęcie "wspólnego życia" jako zakładające "obowiązek małżeński", czyli współżycie seksualne.

Wskutek tej niejasności prawnej w głośnej sprawie z 2019 roku francuski sąd udzielił rozwodu parze w oparciu o fakt, że kobieta przez kilka lat odmawiała współżycia seksualnego z mężem, z orzeczeniem wyłącznej winy po jej stronie. Kobieta odwołała się jednak do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz), który w zeszłym roku uznał, że odmowa współżycia seksualnego nie może być podstawą do orzeczenia winy przy rozwodzie.

Jak mówiła inicjatorka zmian w prawie, deputowana Zielonych Marie-Charlotte Garin, małżeństwo nie może być bańką, w której zgoda na relacje seksualne jest traktowana jako ostateczna i na zawsze". Zwolennicy projektu podkreślają, że jednoznaczne doprecyzowanie tej kwestii w prawie wyeliminuje takie interpretacje w sądach.

Ten ponadpartyjny projekt ustawy trafi teraz do Senatu. Autorzy ustawy liczą, że nowe prawo wejdzie w życie przed latem.

Prawo we Francji o gwałcie i przemocy w małżeństwie

Inicjatorom zmiany prawa chodziło także o problem przemocy seksualnej. Inne podobne zmiany w prawie wprowadzano we Francji w poprzednich dekadach. W 1990 roku francuski Sąd Kasacyjny uznał istnienie gwałtu w małżeństwie, a w 2006 roku wprowadzono odpowiedni zakaz do Kodeksu karnego. Cztery lata później ustawa odnosząca się do przemocy, której ofiarą padają kobiety, oraz do przemocy małżeńskiej wyeliminowała założenie zgody na seks między małżonkami.