Świat

Koniec z "obowiązkiem małżeńskim". Przyjęto zmiany w Kodeksie cywilnym

|
małżeństwo kryzys łóżko
Jest wyrok w szokującej sprawie gwałtów na Gisele Pelicot
Źródło: Justyna Zuber/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło projekt ustawy, zgodnie z którym życie w małżeństwie nie oznacza obowiązku współżycia seksualnego. - Małżeństwo nie może być bańką, w której zgoda na relacje seksualne jest traktowana jako ostateczna i na zawsze - mówią autorzy projektu.

W środę późnym wieczorem francuskie Zgromadzenie Narodowe jednogłośnie przyjęło projekt ustawy, poprawkę do Kodeksu cywilnego, precyzujący, że "wspólne życie" w małżeństwie nie oznacza obowiązku współżycia seksualnego. Prawo przewiduje także, że brak relacji seksualnych nie może być podstawą do orzekania winy przy ewentualnym rozwodzie.

Dosypał przyjaciółce ecstasy do szampana. Były senator skazany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dosypał przyjaciółce ecstasy do szampana. Były senator skazany

Martyna Nowosielska-Krassowska

Ponadpartyjne zmiany w prawie

Francuski Kodeks cywilny mówi o wzajemnych zobowiązaniach małżonków, takich jak: wierność, pomoc, wsparcie oraz wspólne życie. Nigdzie nie ma wzmianki o obowiązku prowadzenia relacji seksualnych. Wiele sądów np. w sprawach rozwodowych interpretowało jednak pojęcie "wspólnego życia" jako zakładające "obowiązek małżeński", czyli współżycie seksualne.

Wskutek tej niejasności prawnej w głośnej sprawie z 2019 roku francuski sąd udzielił rozwodu parze w oparciu o fakt, że kobieta przez kilka lat odmawiała współżycia seksualnego z mężem, z orzeczeniem wyłącznej winy po jej stronie. Kobieta odwołała się jednak do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz), który w zeszłym roku uznał, że odmowa współżycia seksualnego nie może być podstawą do orzeczenia winy przy rozwodzie.

Jak mówiła inicjatorka zmian w prawie, deputowana Zielonych Marie-Charlotte Garin, małżeństwo nie może być bańką, w której zgoda na relacje seksualne jest traktowana jako ostateczna i na zawsze". Zwolennicy projektu podkreślają, że jednoznaczne doprecyzowanie tej kwestii w prawie wyeliminuje takie interpretacje w sądach.

Ten ponadpartyjny projekt ustawy trafi teraz do Senatu. Autorzy ustawy liczą, że nowe prawo wejdzie w życie przed latem.

Prawo we Francji o gwałcie i przemocy w małżeństwie

Inicjatorom zmiany prawa chodziło także o problem przemocy seksualnej. Inne podobne zmiany w prawie wprowadzano we Francji w poprzednich dekadach. W 1990 roku francuski Sąd Kasacyjny uznał istnienie gwałtu w małżeństwie, a w 2006 roku wprowadzono odpowiedni zakaz do Kodeksu karnego. Cztery lata później ustawa odnosząca się do przemocy, której ofiarą padają kobiety, oraz do przemocy małżeńskiej wyeliminowała założenie zgody na seks między małżonkami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jako jedyny odwołał się od wyroku. Dostał wyższą karę

Jako jedyny odwołał się od wyroku. Dostał wyższą karę

Giselle Pelicot dostanie Legię Honorową

Giselle Pelicot dostanie Legię Honorową

Najnowsze

Źródło: PAP, BBC, "Le Monde"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
FrancjaPrzemoc wobec kobietPrzemoc seksualna
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
