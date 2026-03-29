Świat

Francuski minister ostrzega. Wiąże próbę zamachu z wojną na Bliskim Wschodzie

Udaremniona próba zamachu w Paryżu
W Paryżu udaremniono zamach na amerykański bank
Źródło: ENEX
Szef francuskiego MSW Laurent Nunez ocenił, że istnieje powiązanie między udaremnioną próbą zamachu na amerykański bank w centrum Paryża a konfliktem na Bliskim Wschodzie. Jak wyjaśnił, takie wnioski wyciąga w oparciu o analogiczne incydenty, do których dochodziło wcześniej w Europie.

Występując w sobotę w studiu stacji BFMTV, szef MSW Laurent Nunez zwrócił uwagę na oświadczenia wpuszczane do mediów społecznościowych po zamachach przeprowadzonych w ostatnim czasie w innych miastach Europy. Zaznaczył, że stoi za nimi pewna grupa, która bierze na siebie odpowiedzialność za ataki i tłumaczy je, nawiązując do trwającej od 28 lutego wojny USA i Izraela z Iranem.

Trop prowadzi do islamskiej organizacji

Dziennik "Le Parisien" sugeruje, że Nunez miał na myśli organizację Harakat Aszab al-Jamin al-Islamij (Islamistyczny Ruch Towarzyszy Sprawiedliwych), która na początku tygodnia miała wziąć odpowiedzialność za atak na inny amerykański bank w Paryżu.

Zdaniem gazety organizacja ta w ostatnim czasie przyznała się do siedmiu innych aktów terroru między innymi w Belgii i Wielkiej Brytanii. Nagrania z ataków za każdym razem były udostępniane na kontach w Telegramie, powiązanych z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. W sobotę policja udaremniła atak terrorystyczny w centrum Paryża. Funkcjonariusze ujęli mężczyznę, gdy próbował ostatniej nocy podłożyć ładunek wybuchowy pod gmachem Bank of America w centrum stolicy Francji - podała AFP.

Jeden sprawca zatrzymany, drugi zbiegł

Zdaniem niektórych francuskich mediów, terrorystów miało być dwóch, ale jednemu udało się zbiec. Podkładający ładunek pod bank, który został zatrzymany, miał powiedzieć śledczym, że skontaktowano się z nim za pomocą aplikacji Snapchat, oferując 600 euro za przeprowadzenie zamachu.

Według wstępnych informacji zatrzymany jest niepełnoletni i deklaruje, że ma obywatelstwo senegalskie. AFP podała, że do zatrzymania doszło około godziny 3.30, gdy zamachowiec próbował podłożyć bombę przy wejściu do Bank of America przy rue de la Boetie w zachodniej części centrum Paryża.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Abaca/PAP

FrancjaTerroryzmParyżKonflikt na Bliskim WschodzieUSA
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica