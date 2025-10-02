Flotylla Sumud: okręty Izraela użyły przeciwko nam armatek wodnych

Statek flotylli Sumud zatrzymany przez izraelską marynarkę Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Aktywiści poinformowali, że izraelskie siły morskie stosują "aktywną agresję" wobec ich floty. "Okręt z Florydy został celowo staranowany na morzu. Yulara, Meteque i inne zostały zaatakowane armatkami wodnymi" - poinformowała Global Sumud Flotilla w poście na Telegramie.

W komunikatach dodano, że izraelska marynarka wojenna przechwyciła trzy łodzie flotylli, gdy zbliżały się do blokowanej Strefy Gazy. Kilku aktywistów opublikowało w portalach społecznościowych nagrania potwierdzające, że izraelskie okręty wojenne zbliżyły się do konwoju i nakazały mu zmianę kursu.

"Stan podwyższonej gotowości. Nasze statki są nielegalnie przechwytywane. Kamery są wyłączone, a na pokłady statków weszli żołnierze" - informowali. Inni z aktywistów dodali, że będą nadal próbować przełamać izraelską blokadę Gazy, by dostarczyć tam pomoc humanitarną.

Izrael: są bezpieczni

Izraelczycy weszli na pokład łodzi Adara, stan jej załogi pozostaje nieznany - poinformowała międzynarodowa flotylla Sumud, cytowana przez agencję Reutera. Izraelskie MSZ przyznało w portalach społecznościowych, że zatrzymało kilka z jednostek wchodzących w skład flotylli.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025 Rozwiń

"Kilka łodzi flotylli Hamas-Sumud zostało już bezpiecznie zatrzymanych, a ich pasażerowie są przewożeni do izraelskiego portu. Greta (Thunberg) i jej przyjaciele są bezpieczni i zdrowi" – napisał resort, publikując nagranie szwedzkiej aktywistki w towarzystwie izraelskich żołnierzy. Dodano, że po dotarciu do Izraela aktywiści zostaną deportowani.

Turecka agencja Anadolu wyliczyła, że Izraelczycy zatrzymali już co najmniej osiem innych łodzi: Maria Christina, Alma, Deir Yassine, Sirus, Spectre, Huga, Mikeno i Meteque.

MSZ Turcji: Izrael dopuścił się aktu terroryzmu

Ministerstwo spraw zagranicznych Turcji określiło akcję Izraela wobec międzynarodowej flotylli Sumud "aktem terrorystycznym" - wynika z komunikatu resortu, cytowanego przez agencję Anadolu.

"Atak, wymierzony w cywilów działających pokojowo, bez uciekania się do przemocy, jest dowodem na to, że faszystowska i militarystyczna polityka realizowana przez ludobójczy rząd Netanjahu, który skazał Gazę na głód, nie ogranicza się do Palestyńczyków, ale jest wymierzona we wszystkich, którzy walczą z uciskiem ze strony Izraela" - napisano w oświadczeniu resortu tureckiej dyplomacji.

"Podejmowane są wszelkie niezbędne kroki w celu natychmiastowego uwolnienia naszych obywateli i innych pasażerów zatrzymanych przez siły izraelskie" - dodano.

Flotylla próbuje dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy

Aktywiści próbujący dostarczyć pomoc humanitarną do objętej izraelską blokadą Strefy Gazy poinformowali wcześniej o dostrzeżeniu ponad 20 izraelskich okrętów zbliżających się do międzynarodowej flotylli. W ostatnim komunikacie podano, że Sumud zbliżyła się do Gazy na odległość 80 mil morskich (ok. 148 km).

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładzie jednostek wchodzących w jej skład znajdują się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".

OGLĄDAJ: TVN24 HD