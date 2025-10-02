Logo strona główna
Świat

Flotylla Sumud: okręty Izraela użyły przeciwko nam armatek wodnych

flotylla
Statek flotylli Sumud zatrzymany przez izraelską marynarkę
Źródło: Reuters
Aktywiści z Flotylli Sumud ogłosili, że izraelskie okręty używają armatek wodnych przeciwko jednostkom pomocy humanitarnej, a jedna łódź została celowo staranowana. Z kolei izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że kilka łodzi flotylli zostało "bezpiecznie zatrzymanych". MSZ Turcji określiło akcję Izraela "aktem terrorystycznym".

Aktywiści poinformowali, że izraelskie siły morskie stosują "aktywną agresję" wobec ich floty. "Okręt z Florydy został celowo staranowany na morzu. Yulara, Meteque i inne zostały zaatakowane armatkami wodnymi" - poinformowała Global Sumud Flotilla w poście na Telegramie.

W komunikatach dodano, że izraelska marynarka wojenna przechwyciła trzy łodzie flotylli, gdy zbliżały się do blokowanej Strefy Gazy. Kilku aktywistów opublikowało w portalach społecznościowych nagrania potwierdzające, że izraelskie okręty wojenne zbliżyły się do konwoju i nakazały mu zmianę kursu.

"Stan podwyższonej gotowości. Nasze statki są nielegalnie przechwytywane. Kamery są wyłączone, a na pokłady statków weszli żołnierze" - informowali. Inni z aktywistów dodali, że będą nadal próbować przełamać izraelską blokadę Gazy, by dostarczyć tam pomoc humanitarną.

Izrael: są bezpieczni

Izraelczycy weszli na pokład łodzi Adara, stan jej załogi pozostaje nieznany - poinformowała międzynarodowa flotylla Sumud, cytowana przez agencję Reutera. Izraelskie MSZ przyznało w portalach społecznościowych, że zatrzymało kilka z jednostek wchodzących w skład flotylli.

"Kilka łodzi flotylli Hamas-Sumud zostało już bezpiecznie zatrzymanych, a ich pasażerowie są przewożeni do izraelskiego portu. Greta (Thunberg) i jej przyjaciele są bezpieczni i zdrowi" – napisał resort, publikując nagranie szwedzkiej aktywistki w towarzystwie izraelskich żołnierzy. Dodano, że po dotarciu do Izraela aktywiści zostaną deportowani.

Turecka agencja Anadolu wyliczyła, że Izraelczycy zatrzymali już co najmniej osiem innych łodzi: Maria Christina, Alma, Deir Yassine, Sirus, Spectre, Huga, Mikeno i Meteque.

Flotylla płynie do Gazy. Izraelska "marynarka jest przygotowana"

Flotylla płynie do Gazy. Izraelska "marynarka jest przygotowana"

Flotylla zatrzymana przez Izrael. Na łodziach byli Polacy, w tym poseł KO

Flotylla zatrzymana przez Izrael. Na łodziach byli Polacy, w tym poseł KO

MSZ Turcji: Izrael dopuścił się aktu terroryzmu

Ministerstwo spraw zagranicznych Turcji określiło akcję Izraela wobec międzynarodowej flotylli Sumud "aktem terrorystycznym" - wynika z komunikatu resortu, cytowanego przez agencję Anadolu.

"Atak, wymierzony w cywilów działających pokojowo, bez uciekania się do przemocy, jest dowodem na to, że faszystowska i militarystyczna polityka realizowana przez ludobójczy rząd Netanjahu, który skazał Gazę na głód, nie ogranicza się do Palestyńczyków, ale jest wymierzona we wszystkich, którzy walczą z uciskiem ze strony Izraela" - napisano w oświadczeniu resortu tureckiej dyplomacji.

"Podejmowane są wszelkie niezbędne kroki w celu natychmiastowego uwolnienia naszych obywateli i innych pasażerów zatrzymanych przez siły izraelskie" - dodano.

Flotylla próbuje dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy

Aktywiści próbujący dostarczyć pomoc humanitarną do objętej izraelską blokadą Strefy Gazy poinformowali wcześniej o dostrzeżeniu ponad 20 izraelskich okrętów zbliżających się do międzynarodowej flotylli. W ostatnim komunikacie podano, że Sumud zbliżyła się do Gazy na odległość 80 mil morskich (ok. 148 km).

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładzie jednostek wchodzących w jej skład znajdują się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

IzraelStrefa Gazy
