Świat

Rekordowa liczba egzekucji na Florydzie. Kara śmierci wykonana 35 lat po zabójstwie

W stanie Oklahoma przeprowadzono egzekucję Johna Granta
Protest przeciwko karze śmierci w USA. Nagranie archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Stan Floryda wykonał już 13. egzekucję w tym roku. We wtorek stracono 64-letniego Victora Tony’ego Jonesa, skazanego za zabójstwo małżeństwa podczas napadu rabunkowego.
Kluczowe fakty:
  • Victor Tony Jones w grudniu 1990 roku zamordował małżeństwo Matildę i Jacoba Nestorów. Byli właścicielami firmy, w której pracował.
  • Został skazany trzy lata później. Na karę śmierci czekał do 2025 roku.
  • W 2025 roku Floryda straciła więcej osób niż jakikolwiek inny stan.

Jak podała agencja AP, Victora Tony'ego Jonesa uznano za zmarłego o godzinie 18:13 czasu lokalnego (w środę o 12:13 polskiego czasu), po zaaplikowaniu zastrzyku z trucizną w więzieniu stanowym niedaleko Starke. Urzędnicy poinformowali, że egzekucja przebiegła bez komplikacji. W ostatnich godzinach życia Jones spotkał się z doradcą duchowym i był spokojny. Jego ostatni posiłek składał się z kurczaka, collard greens i słodkiej herbaty. Zapytany, czy chce wygłosić jakieś ostatnie słowo, odpowiedział: "No, sir".

Skazany za zabicie 13-miesięcznej dziewczynki został stracony

Skazany za zabicie 13-miesięcznej dziewczynki został stracony

Egzekucja weterana. W celi śmierci spędził ponad 40 lat

Egzekucja weterana. W celi śmierci spędził ponad 40 lat

Egzekucja po 35 latach

W grudniu 1990 roku Jones uczestniczył w napadzie rabunkowym na firmę należącą do Matildy i Jacoba Nestorów, w której od niedawna był zatrudniony. Z akt sądowych wynika, że dźgnął kobietę w szyję, a jej męża w klatkę piersiową. Pomimo ran, Jacob Nestor zdołał wycofać się do biura, wyjąć pistolet kalibru .22 i oddać pięć strzałów, trafiając Jonesa m.in. w czoło. Policja znalazła rannego podejrzanego na miejscu zbrodni - z pieniędzmi i rzeczami osobistymi ofiar w kieszeniach. Mężczyzna trafił do szpitala. Za dwa morderstwa pierwszego stopnia oraz dwa napady z bronią w ręku w 1993 roku został skazany na karę śmierci.

Na początku września Jones złożył apelację do Sądu Najwyższego Florydy, powołując się na niepełnosprawność intelektualną i domniemane nadużycia, których miał doświadczyć jako nastolatek w poprawczaku. Sąd odrzucił argumenty, uznając, że kwestia niepełnosprawności była już rozpatrywana, a zarzuty nadużyć nigdy nie pojawiły się podczas procesu.

Na kilka godzin przed egzekucją Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił ostateczną apelację.

Rekordowa liczba egzekucji na Florydzie

Od czasu przywrócenia kary śmierci przez Sąd Najwyższy USA w 1976 roku, najwyższa dotąd roczna liczba egzekucji na Florydzie to osiem - w 2014 roku. W 2025 roku Floryda straciła dotąd 13 osób - więcej niż jakikolwiek inny stan. A na październik zaplanowano kolejne dwie egzekucje. Na drugim miejscu pod wględem liczby wykonanych wyroków śmierci w tym roku znalazł się stan Teksas z pięcioma egzekucjami.

Według AP, łacznie z wtorkową egzekucją, w USA w 2025 roku stracono już 34 osoby. Do końca roku zapowiedziano egzekucje co najmniej ośmiu kolejnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pierwsza taka egzekucja. Po podaniu śmiertelnego zastrzyku zaczął skarżyć się na ból

Pierwsza taka egzekucja. Po podaniu śmiertelnego zastrzyku zaczął skarżyć się na ból

Osiem egzekucji jednego dnia. To w większości obcokrajowcy

Osiem egzekucji jednego dnia. To w większości obcokrajowcy

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Oklahoma Department of Corrections

FlorydaUSAkara śmierciKara śmierci w USA
