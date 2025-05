Jest sądzony za zbrodnie przeciwko ludzkości, wygrał wybory

Filipiny. Plakaty z wizerunkiem Rodrigo Duterte w Davao Źródło: Reuters

Były prezydent Filipin Rodrgio Duterte w poniedziałek wygrał wybory na burmistrza miasta Davao. Duterte wygrał, choć nie prowadził żadnej kampanii - od marca przebywa w areszcie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości.

Kluczowe fakty: Rodrigo Duterte był już w przeszłości kilkukrotnie burmistrzem 1,8 milionowego miasta Davao.

Polityk przez lata prowadził krwawą kampanię antynarkotykową, w której ludzie ginęli na ulicach. Duterte przyznawał, że też sam dopuszczał się zabójstw.

W marcu Rodrigo Duterte został na podstawie międzynarodowego listu gończego aresztowany i przewieziony do Hagi.

W poniedziałek na Filipinach odbyły się wybory lokalne, w których Rodrigo Duterte startował na burmistrza swojego rodzinnego miasta, Davao. Po przeliczeniu 80 proc. głosów jest niemal pewne, że głosowanie wygrał i uzyskał rezultat ośmiokrotnie wyższy niż jego główny rywal. W wygranej nie przeszkodził mu fakt, że od dwóch miesięcy przebywa w Hadze w areszcie Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Oprócz Duterte w poniedziałkowym głosowaniu stanowiska zdobyło też jego dwóch synów, w tym jeden, Sebastian, obecny burmistrz Davao, został wybrany na wiceburmistrza. Jest więc prawdopodobne, że pod nieobecność ojca to on będzie pełnił obowiązki burmistrza. Duterte był w przeszłości burmistrzem 1,8 milionowego Davao przez ponad dwie dekady i to tam zdobył swoją ogólnokrajową popularność.

Areszt Rodrigo Duterte

Duterte w marcu został aresztowany na lotnisku w Manili w sprawie zarzutów dotyczących "zbrodni przeciwko ludzkości, zdefiniowanej jako morderstwo". Następnie został przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze i przewieziony do aresztu MTK w Europie.

Według MTK Duterte ponosi odpowiedzialność karną za zabójstwo co najmniej 43 osób podczas brutalnej kampanii antynarkotykowej w okresie od listopada 2011 roku, kiedy był jeszcze burmistrzem Davao, do marca 2019 roku, już w czasie swej prezydentury.

Areszt byłego prezydenta wywołał oburzenie wśród jego zwolenników, a jego prawnicy uważają to za bezprawne działanie. Sam polityk zaprzecza zarzutom stawianym przez MTK. W przeszłości sam przyznawał jednak m.in., że osobiście dopuszczał się morderstw, a także, że stworzył specjalny "szwadron śmierci" wykonujący na jego polecenie pozasądowe egzekucje.