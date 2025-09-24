Były azjatycki prezydent oskarżony o udział w 76 zabójstwach

Zwolennicy byłego prezydenta Filipin Duterte "zaniepokojeni" jego aresztowaniem Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Rodrigo Duterte jest wieloletnim burmistrzem miasta Davao oraz prezydentem Filipin w latach 2016-2022.

Podczas jego rządów doszło do brutalnej "wojny z narkotykami", w której zginęło według Międzynarodowego Trybunału Karnego około 12-30 tysięcy osób.

Duterte znany był z usprawiedliwiania mordowania osób związanych z narkotykami.

Były filipiński przywódca został aresztowany w marcu, a obecnie przebywa w areszcie MTK w Holandii. Jest oskarżany o zbrodnie przeciwko ludzkości. Prokuratorzy zarzucają mu, że zlecał i legitymizował "brutalne czyny, w tym morderstwa, które miały być popełniane na domniemanych przestępcach, w tym na dilerach i osobach zażywających narkotyki". Choć zarzuty zostały zebrane w lipcu, upubliczniono je dopiero 22 września.

Dowiedz się więcej: Były prezydent w areszcie, tłumy świętują jego urodziny

Udział byłego prezydenta w 76 zabójstwach

15-stronicowy akt oskarżenia dotyczy udziału w zabójstwach łącznie co najmniej 76 osób w latach 2013-2018. Jest pierwszym azjatyckim byłym prezydentem, który został oskarżony przez haski trybunał.

Jak wyszczególniono, trzy postawione zarzuty zbrodni przeciwko ludzkości dotyczą domniemanego udziału, jako współsprawca, w: 19 morderstwach popełnionych w latach 2013-2016, gdy Duterte był burmistrzem Davao; 14 morderstwach "celów o wysokiej wartości" w latach 2016-2017, gdy Duterte był już prezydentem; oraz 43 morderstwach popełnionych w ramach tzw. kampanii antynarkotykowej, w której zabijani byli drobni handlarze narkotyków i zwykli narkomani w latach 2016-2018.

Prokuratorzy twierdzą, że polityk nagradzał płatnych zabójców kwotami od 875 do 17 tys. dolarów za zabicie "celu o wysokiej wartości", podaje "Washington Post".

Dowiedz się więcej: Były prezydent przyznaje: miałem specjalny szwadron śmierci

Kampania antynarkotykowa na Filipinach

Według danych rządu Filipin, do końca kwietnia 2021 r. siły bezpieczeństwa tego państwa za rządów Duterte zabiły podczas krwawej kampanii antynarkotykowej 6117 osób, zwłaszcza mężczyzn z uboższych warstw społecznych, podejrzanych o posiadanie narkotyków. Prokuratorzy MTK szacują liczbę ofiar śmiertelnych tej kampanii nawet na 12-30 tys. osób.

Jak podkreśla BBC, polityk nigdy nie przeprosił za brutalne represje i przyznawał, że "rozprawił się z handlarzami narkotyków, aby uwolnić kraj od przestępstw ulicznych", znany był także z usprawiedliwiania tych czynów, czym zyskał przydomek "Mściciel".

W marcu 2018 r. Duterte podjął decyzję, że Filipiny nie będą już państwem-stroną Statutu Rzymskiego MTK, dzięki czemu - według krytyków - chciał uniknąć osobistej odpowiedzialności za swoje zbrodnie. Zgodnie z procedurą wystąpienia ze Statutu, MTK zachowuje jednak jurysdykcję dotyczącą czynów zabronionych, które zostały popełnione w okresie członkostwa danego państwa - czyli, w tym przypadku, od 2016 do 2019 r., gdy decyzja o wystąpieniu Filipin nabrała mocy prawnej.

Rozprawa, która miała odbyć się 23 września, została odroczona po tym, jak prawnik Duterte stwierdził, że polityk nie może stanąć przed sądem z powodu złego stanu zdrowia.

OGLĄDAJ: Filipiny: gorączka złota