Ruszyła budowa bunkrów na granicy z Rosją. Powstaje Bałtycka Linia Obrony

Na granicy Estonii z Rosją ma powstać łącznie około 600 bunkrów, które mają być trzonem Bałtyckiej Linii Obrony - podało estońskie radio ERR. Według estońskich wojsk inżynieryjnych budowane podziemne konstrukcje mają przede wszystkim chronić żołnierzy przed bezpośrednimi trafieniami amunicją artyleryjską kalibru 152 mm, której masowo używają wojska rosyjskie, jak również częściowo przed możliwym atakiem dronów.

Bunkry na granicy z Rosją

Obecnie trwają prace przy wzniesieniu pierwszych pięciu bunkrów. W najbliższych miesiącach gotowych ma być dwadzieścia kolejnych. Zgodnie z harmonogramem, wszystkie z planowanych obiektów w ramach Bałtyckiej Linii Obrony mają zostać ukończone do końca 2027 roku.

Estonia - budowa bunkrów na granicy z Rosją Źródło: Hendrik Tali/ECDI

W połowie tego roku rozpoczęto też przekopywanie rowów przeciwpancernych. Pierwotnie zakładano, że większość bunkrów powstanie do końca 2026 roku, ale pojawiły się problemy administracyjne związane m.in. z wykupem gruntów od właścicieli terenów, przez które przebiega ufortyfikowana linia.

Bałtycka Linia Obrony - co to

Projekt Bałtyckiej Linii Obrony został uzgodniony na początku 2024 roku przez ministrów obrony państw bałtyckich w łotewskiej Rydze.

Celem wspólnego międzypaństwowego projektu Litwy, Łotwy i Estonii jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO, w tym wzmocnienie ochrony przed wtargnięciem wojsk ze strony Rosji i Białorusi. Linia bałtycka ma być połączona z polską Tarczą Wschód.

