Organizatorzy protestów ogłosili niedzielę "dniem oporu", nawołując do manifestacji i strajków w całym Izraelu . Demonstranci podczas protestów i blokad dróg domagają się ustąpienia rządu premiera Benjamina Netanjahu i rozpisania nowych wyborów , obarczając go odpowiedzialnością za brak zawieszenia broni, które uwolniłoby wciąż przetrzymywanych zakładników.

"Naszym celem jest zablokowanie całego kraju i doprowadzenie do bezprecedensowej presji na rząd" - przekazała koalicja Israel Democracy HQ, koordynująca demonstracje. "Od 7 października minęło dziewięć miesięcy, a mamy wciąż ten sam rząd, pod okiem którego doszło to tej niewyobrażalnej katastrofy (...), absolutna większość społeczeństwa straciła zaufanie do tego gabinetu i domaga się wyborów jeszcze w tym roku" - powiedział szef koalicji Eran Szwarc, cytowany przez dziennik "Haarec".

Manifestanci zebrali się też rano przed domem Arnona Bar-Dawida, szefa największej centrali związkowej Histadrut, wzywając go do ogłoszenia strajku generalnego w całym kraju. Około 150 firm zwolniło swoich pracowników w niedzielę, która jest w Izraelu dniem roboczym, by mogli wziąć udział w protestach - poinformował portal Times of Israel.