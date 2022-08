Dziennikarka Iryna Słaunikawa usłyszała wyrok pięciu lat kolonii karnej. "To jasne, że została skazana za normalną pracę"

Sąd Obwodowy w Homlu na Białorusi uznał korespondentkę TVP Irynę Słaunikawą za winną "stworzenia formacji ekstremistycznej" i skazał ją na pięć lat kolonii karnej - informuje niezależna białoruska telewizja Biełsat. Słaunikawa została zatrzymana z mężem pod koniec października 2021 roku na lotnisku w Mińsku. - To jest jasne, że Iryna została skazana za normalną pracę dziennikarską i, zapewne, swoją postawę - komentuje dyrektorka Biełsat TV Agnieszka Romaszewska-Guzy.

Dodano, że proces Iryny Słaunikawej rozpoczął się 23 czerwca, a do ogłoszenia wyroku wystarczyło pięć posiedzeń sądu. "Jeszcze zanim sprawa Słaunikawej trafiła do sądu, obrońcy praw człowieka uznali ją za więźniarkę polityczną" - zaznacza Biełsat.

"Nie wiadomo, co sąd uznał za ową formację (ekstremistyczną - red.), ponieważ posiedzenia odbywały się zamkniętymi drzwiami, a adwokata dziennikarki oraz jej rodzinę zobowiązano do nierozgłaszania informacji o przebiegu procesu" - przekazano.

"Chodziło o materiały Biełsat TV - chociaż pochodziły one z czasów, kiedy na Białorusi nie uznawano jeszcze tej stacji i nadawanych przez nią treści za ekstremistyczne . W przeszłości Słaunikawa była dziennikarką Biełsatu, jednak jak podkreślają jej ojciec oraz adwokat, od ponad 10 lat nie jest ona już związana ze stacją; obecnie jest etatową pracowniczką TVP" - informuje biuro prasowe Biełsat TV.

"Iryna została skazana za normalną pracę dziennikarską"

Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektorka Biełsat TV, zwraca uwagę, że "formacjami ekstremistycznymi można określić na Białorusi po prostu wszystko". - Tak to zostało wymyślone. To jest jasne, że Iryna została skazana za normalną pracę dziennikarską i, zapewne, swoją postawę - ocenia.

Jak komentuje, przebieg procesu i jego utajnienie są typowymi praktykami sądownictwa stosowanymi dziś na Białorusi. - Można nie wiedzieć, o co ktoś został oskarżony, o co jest sądzony, jaki jest materiał dowodowy. Tak samo sądzono ludzi w latach stalinizmu - zwraca uwagę.

Jej zdaniem "zarówno polskie władze, jak i cała Unia Europejska mogą odegrać istotną rolę w tym, by skończyć wreszcie z bezkarnością osób, które są w tę sprawę zamieszane". - Wczoraj w imieniu dziennikarzy Biełsatu złożyliśmy petycję do Komisji Europejskiej, żeby objęto sankcjami osoby odpowiedzialne za łamanie praw człowieka na Białorusi. Setki osób powinny być ukarane - podkreśla Romaszewska-Guzy. - "Łamanie praw" człowieka to zresztą sformułowanie eleganckie - dodaje. - Tak naprawdę sędziowie i prokuratorzy dręczą i torturują ludzi - wyjaśnia.