Dwa rosyjskie samoloty naruszyły litewską przestrzeń

Litewskie siły zbrojne w czwartek poinformowały, że dwa rosyjskie samoloty wojskowe wleciały na 18 sekund w przestrzeń powietrzną Litwy. Jak podano w komunikacie, około godziny 18 "odnotowano naruszenie państwowej granicy" niedaleko miejscowości Kibarty na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim.
Przekazano, że naruszenia dokonały rosyjski myśliwiec Su-30 i tankowiec powietrzny Ił-78, które "prawdopodobnie przeprowadzały ćwiczenia tankowania w powietrzu na terenie obwodu królewieckiego". Siły zbrojne poinformowały też, że samoloty wleciały około 700 metrów w głąb Litwy.
"W odpowiedzi na incydent, dwa hiszpańskie myśliwce Eurofighter Typhoon, które pełniły misję NATO Air Policing, zostały poderwane i obecnie prowadzą patrole w miejscu naruszenia" - czytamy w komunikacie Litewskich Sił Zbrojnych.
Prezydent Litwy zapowiada wezwanie przedstawicieli ambasady Rosji
- Potępiamy działania Rosji i wtargnięcie samolotów wojskowych w naszą przestrzeń powietrzną. Widzimy, że ostatnio takich incydentów jest coraz więcej, nie tylko w Litwie - powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda w nagraniu opublikowanym przez urząd prezydenta.
W serwisie X Nauseda napisał, że wtargnięcie rosyjskich maszyn to "rażące naruszenie prawa międzynarodowego i integralności terytorialnej Litwy". "Po raz kolejny potwierdza to wagę wzmacniania gotowości europejskiej obrony powietrznej" - dodał.
Podkreślił, iż "Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy wezwie przedstawicieli rosyjskiej ambasady, aby zaprotestować przeciwko temu nierozważnemu i niebezpiecznemu zachowaniu".
"Dziś rosyjskie wojskowe samoloty na krótko wtargnęły w przestrzeń powietrzną Litwy. Nasze siły szybko zareagowały, a myśliwce NATO patrolowały niebo. Litwa pozostaje silna. Każdy centymetr naszego kraju jest chroniony" - napisało w serwisie X litewskie ministerstwo obrony.
Autorka/Autor: sz/ads
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Skycolors / Shutterstock