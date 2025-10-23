Dwa rosyjskie samoloty naruszyły litewską przestrzeń

Baltic Air Policing. Piloci hiszpańscy i włoscy pełnią misję patrolową nad Morzem Bałtyckim (7.02.2024 r.) Źródło: Reuters Archive

Litewskie siły zbrojne w czwartek poinformowały, że dwa rosyjskie samoloty wojskowe wleciały na 18 sekund w przestrzeń powietrzną Litwy. Jak podano w komunikacie, około godziny 18 "odnotowano naruszenie państwowej granicy" niedaleko miejscowości Kibarty na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim.

Przekazano, że naruszenia dokonały rosyjski myśliwiec Su-30 i tankowiec powietrzny Ił-78, które "prawdopodobnie przeprowadzały ćwiczenia tankowania w powietrzu na terenie obwodu królewieckiego". Siły zbrojne poinformowały też, że samoloty wleciały około 700 metrów w głąb Litwy.

"W odpowiedzi na incydent, dwa hiszpańskie myśliwce Eurofighter Typhoon, które pełniły misję NATO Air Policing, zostały poderwane i obecnie prowadzą patrole w miejscu naruszenia" - czytamy w komunikacie Litewskich Sił Zbrojnych.

Prezydent Litwy zapowiada wezwanie przedstawicieli ambasady Rosji

- Potępiamy działania Rosji i wtargnięcie samolotów wojskowych w naszą przestrzeń powietrzną. Widzimy, że ostatnio takich incydentów jest coraz więcej, nie tylko w Litwie - powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda w nagraniu opublikowanym przez urząd prezydenta.

W serwisie X Nauseda napisał, że wtargnięcie rosyjskich maszyn to "rażące naruszenie prawa międzynarodowego i integralności terytorialnej Litwy". "Po raz kolejny potwierdza to wagę wzmacniania gotowości europejskiej obrony powietrznej" - dodał.

Podkreślił, iż "Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy wezwie przedstawicieli rosyjskiej ambasady, aby zaprotestować przeciwko temu nierozważnemu i niebezpiecznemu zachowaniu".

This evening, Russian military planes violated Lithuanian air space. This is a blatant breach of international law and territorial integrity of Lithuania. Once again, it confirms the importance of strengthening European air defence readiness.@LithuaniaMFA will summon Russian… pic.twitter.com/0GS6OrKaRx — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 23, 2025 Rozwiń

"Dziś rosyjskie wojskowe samoloty na krótko wtargnęły w przestrzeń powietrzną Litwy. Nasze siły szybko zareagowały, a myśliwce NATO patrolowały niebo. Litwa pozostaje silna. Każdy centymetr naszego kraju jest chroniony" - napisało w serwisie X litewskie ministerstwo obrony.

Today, Russian military aircraft briefly entered Lithuanian airspace. Our forces acted quickly with NATO jets on patrol. Lithuania remains strong and ready. Every inch of our country is protected. — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) October 23, 2025 Rozwiń

