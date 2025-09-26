Drony nad Niemcami. Jest śledztwo

Drony nad lotniskiem w Aalborgu w Danii Źródło: TVN24

"W związku z niedawnymi incydentami w Danii i innych krajach europejskich Szlezwik-Holsztyn prowadzi ścisłe i nieustanne konsultacje z rządem federalnym i niemieckimi siłami zbrojnymi" - poinformowała minister Sabine Suetterlin-Waack.

Trwa śledztwo w związku z podejrzeniami o szpiegostwo i sabotaż.



Szlezwik-Holsztyn to najbardziej na północ wysunięty kraj związkowy w Niemczech, graniczący z Danią.

"Atak hybrydowy" w Danii

Duńska policja poinformowała w piątek, że w ciągu ostatniej doby otrzymała 500 zgłoszeń o obecności niezidentyfikowanych dronów.

Z powodu podejrzanych obiektów na niebie, w nocy z czwartku na piątek ponownie na krótko zamknięto lotnisko w Aalborgu na północy Półwyspu Jutlandzkiego, a w piątek rano - także port lotniczy w Billund na południu.

Premierka Danii Mette Frederiksen nazwała te incydenty w czwartek wieczorem "atakami hybrydowymi".

Rosyjskie groźby

W sierpniu o tym, że rosyjskie drony latają nad trasami transportu amerykańskiej broni we wschodnich Niemczech, informował dziennik "New York Times", powołując się na urzędników administracji USA i przedstawicieli władz innych państw zachodnich. Zdaniem niemieckiego wywiadu część tych dronów mogła wystartować ze statków na Bałtyku.

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius mówił wtedy, że rosyjskie drony w niemieckiej przestrzeni powietrznej "nie powinny zaskakiwać". Dodał, że niewiele można z tym problemem zrobić.

W piątek niemiecki dziennik "Bild" potwierdził wcześniejsze doniesienia agencji Bloomberg, że rosyjskie MSZ wezwało na rozmowę brytyjskich, francuskich oraz niemieckich dyplomatów. Według tych źródeł Kreml zagroził Europejczykom dalszymi podobnymi działaniami, jeśli Ukraińcy wciąż będą przeprowadzać ataki w głębi Rosji oraz na okupowanym przez Rosję Krymie.

