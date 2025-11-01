Drony nad belgijskim lotniskiem wojskowym

Kilkanaście dronów nad belgijską bazą wojskową Źródło: TVN24

"Nad Kleine Brogel zauważono kilka dronów. System wykrywania działa. Dziękujemy służbom za czujność i za zdjęcia. Trwa dochodzenie" - przekazał belgijski minister obrony narodowej Theo Francken w sobotnim wpisie na platformie X.

Belgijskiej stacji HLN udało się potwierdzić, że do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę.

Baza lotnicza Kleine Brogel jest siedzibą belgijskiego 10. Skrzydła Taktycznego, które obsługuje F-16 Fighting Falcons. Wkrótce stanie się bazą dla myśliwców F-35. HLN zwraca uwagę na znaczenie tego obiektu wojskowego, gdzie składowana jest broń jądrowa.

To nie pierwszy taki incydent w tym kraju. W październiku piętnaście dronów zostało zauważonych nad bazą wojskową w Elsenborn.

Szef belgijskiego MON zapowiedział spotkanie rządu

Jak podkreślił Francken, w sprawie ostatniego incydentu rozmawiał już z burmistrzem Peer, gdzie zlokalizowane jest lotnisko. Zapowiedział spotkanie z lokalną policją, a także spotkania resortu oraz rady ministrów w tej sprawie.

Według burmistrza miasta Stevena Matheï drony zauważył pracownik koszar. Policja pojechała na miejsce, a następnie sporządziła raport - opisał Matheï w rozmowie ze stacją HLN. - Po przybyciu na miejsce zdarzenia policja nie znalazła drona ani pilota. Raport został przekazany wojsku - zaznaczył.

"Latanie dronami nad obszarami wojskowymi jest surowo zabronione. Siły zbrojne muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zneutralizować te drony" - napisał minister obrony.

Drony nad europejskimi miastami

W ostatnich tygodniach kraje NATO pozostawały w stanie podwyższonej gotowości po pojawieniu się dronów i na skutek innych wtargnięć w przestrzeń powietrzną, m.in. w innej belgijskiej bazie wojskowej, na lotniskach w Kopenhadze, Monachium i w regionie Morza Bałtyckiego - przypomina agencja Reutera.

W tym tygodniu Litwa po raz kolejny zamknęła lotnisko w Wilnie i przejścia graniczne z Białorusią z powodu lecących z tego kierunku balonów meteorologicznych i przemytniczych.

