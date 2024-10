Polska planuje czasowe zawieszenie prawa do azylu - odnotowały w sobotę najważniejsze europejskie media, między innymi BBC, Reuters, agencja dpa, czy "Le Monde". "Warszawa wzywa UE do zaakceptowania tymczasowego zawieszenia praw migrantów" - pisze także amerykański Politico, podkreślając, że Bruksela nie odpowiedziała jeszcze na jego prośbę o komentarz. Brytyjski "Daily Telegraph" nazywa z kolei słowa polskiego premiera "wyzwaniem rzuconym UE".

Podczas sobotniej konwencji KO premier Donald Tusk zapowiedział, że we wtorek na posiedzeniu rządu przedstawi strategię migracyjną Polski. Poinformował, że jednym z jej elementów będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Oświadczył też, że rząd nie będzie respektować i wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski takich, jak unijny pakt migracyjny.

Słowa Tuska zostały szeroko odnotowane przez media z całej Europy. Polski premier chce "domagać się uznania tej decyzji w Europie", ale "nie podał żadnych szczegółów" - napisała niemiecka agencja dpa. Na konferencji partyjnej Koalicji Obywatelskiej Tusk podkreślił, że państwo musi odzyskać kontrolę nad tym, kto przyjeżdża do Polski i wjeżdża do państwa członkowskiego UE. Oskarżył prezydenta Rosji Władimira Putina i białoruskiego przywódcę Aleksandra Łukaszenkę o wykorzystywanie migrantów do wywierania presji na jego kraj. Jest to "sprzeczne z istotą prawa do azylu" - cytuje polskiego premiera dpa. W odniesieniu do paktu migracyjnego UE, były przewodniczący Rady Europejskiej "zagroził, że nie będzie respektował ani wdrażał żadnych europejskich pomysłów, które zagrażałyby bezpieczeństwu jego kraju" - czytamy. Agencja dpa przypomina, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiedział już w czwartek, że Polska zaostrzy przepisy dotyczące wydawania wiz. Szef dyplomacji powiedział, że w przyszłości nie będzie już żadnych nieprzejrzystych sposobów przyspieszonego wydawania wiz - napisała agencja, wspominając "o praktykach korupcyjnych w wydawaniu wiz" za poprzedniego narodowo-konserwatywnego rządu PiS, który rządził krajem w latach 2015–2023.