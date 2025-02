W obawie przed Trumpem Grenlandia chce pilnie wprowadzić ten zakaz

Projekt przepisów w sprawie zagranicznego finansowania partii politycznych na Grenlandii

Przepisy miałyby odnosić się do partii politycznych oraz ich lokalnych i młodzieżowych oddziałów. Objęci nimi mieliby być też posłowie Inatsisartutu, ich zastępcy oraz kandydaci w wyborach parlamentarnych. Regulacje miałyby uniemożliwić tym podmiotom otrzymywanie darowizn od zagranicznych bądź anonimowych darczyńców. Ograniczałyby też maksymalną wysokość wszystkich wpłat od osób prywatnych do 200 tysięcy koron duńskich (około 113 tys. zł.) i maksymalną wysokość wpłaty od pojedynczego darczyńcy do 20 tysięcy (ponad 11 tys. zł.).

Donald Trump zainteresowany Grenlandią

Mimo to kilka dni później prezydent USA ponownie odniósł się do sprawy, mówiąc reporterom na pokładzie Air Force One, że wierzy, iż USA przejmą kontrolę nad Grenlandią. - Myślę, że to osiągniemy – powiedział, dodając, że 57 tysięcy mieszkańców wyspy "chce być z nami". Jego słów nie potwierdzają jednak wyniki sondaży przeprowadzonych ostatnio wśród samych Grenlandczyków.