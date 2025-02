Donald Trump w koronie na oficjalnym koncie Białego Domu. "Niech żyje król!"

Biały Dom na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych zamieścił grafikę, przedstawiająca Donalda Trumpa w koronie na tle panoramy Nowego Jorku. "Niech żyje król!", napisano w treści posta. Ma on nawiązywać do decyzji prezydenta o likwidacji programu pobierania opłat za wjazd do niektórych części Nowej Jorku, której sprzeciwiały się władze miasta.