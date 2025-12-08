Logo strona główna
Świat

Trump skrytykował Zełenskiego. "Jestem rozczarowany"

Donald Trump
Trump o Zełenskim (nagranie w języku angielskim)
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę, że jest rozczarowany, bo - jak stwierdził - przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie przeczytał jeszcze propozycji planu pokojowego. Według Trumpa Rosja się na nią zgadza.

- Rozmawialiśmy z prezydentem Władimirem Putinem i z ukraińskimi przywódcami, w tym z prezydentem Zełenskim. Muszę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany tym, że prezydent Zełenski jeszcze nie przeczytał propozycji. To było kilka godzin temu - oświadczył Donald Trump w niedzielę wieczorem.

Prezydent USA odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza o następne kroki po niedawnych rozmowach na temat zakończenia wojny w Ukrainie.

"Rosja nie ma nic przeciwko"

- Rosja nie ma nic przeciwko. Rosja pewnie wolałaby mieć cały kraj (...) ale myślę, że Rosja się zgadza. Nie wiem, czy zgadza się Zełenski. Jego ludziom to się bardzo podoba, ale on tego nie przeczytał - opisywał Trump przed rozpoczęciem gali wręczenia prestiżowych nagród Kennedy Center Honors za wkład w dorobek kultury, której był gospodarzem.

Donald Trump podczas nadania odznaczeń
Donald Trump podczas nadania odznaczeń
Źródło: EPA/BONNIE CASH / POOL

Zełenski o niełatwych rozmowach

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na opublikowanym w niedzielę wieczorem nagraniu przyznał, że rozmowy z przedstawicielami USA w sprawie planu pokojowego były "merytoryczne, ale niełatwe".

- Amerykańscy przedstawiciele znają podstawowe założenia ukraińskiego stanowiska negocjacyjnego - oznajmił.

Zełenski przypomniał, że w rozmowach ze stroną amerykańską wzięli udział szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow oraz szef Sztabu Generalnego Andrij Hnatow.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dwie godziny Zełenskiego z amerykańskimi wysłannikami

Dwie godziny Zełenskiego z amerykańskimi wysłannikami

"Sojusznicy mogą zacząć panikować, despoci będą wiwatować"

"Sojusznicy mogą zacząć panikować, despoci będą wiwatować"

Mówił również o kontynuowaniu konsultacji z europejskimi przywódcami w sprawie pakietów wsparcia dla Kijowa, a także długoterminowym finansowaniu Ukrainy.

W sobotę portal Axios, powołując się na źródła, podał, że Zełenski przeprowadził tego dnia dwugodzinną rozmowę z wysłannikami USA Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem na temat terytoriów i gwarancji bezpieczeństwa. Rozmowa odbyła się na koniec trzydniowych negocjacji między delegacjami USA i Ukrainy w Miami na Florydzie na temat planu pokojowego Trumpa.

Źródło przekazało portalowi, że Witkoff i Kushner, którzy we wtorek spotkali się w Moskwie z Putinem, zebrali opinie obu stron – Rosji i Ukrainy – i naciskali na przywódców obu krajów, by poczynili ustępstwa konieczne do zawarcia porozumienia.

OGLĄDAJ: Kryzys w Rosji nadchodzi. Co wiedzą Amerykanie?
Putin, Witkoff

Kryzys w Rosji nadchodzi. Co wiedzą Amerykanie?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC, tas/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: EPA/BONNIE CASH / POOL

Atak Rosji na UkrainęUkrainaRosjaDonald TrumpUSAWołodymyr ZełenskiWładimir Putin
