Trump skrytykował Zełenskiego. "Jestem rozczarowany"

- Rozmawialiśmy z prezydentem Władimirem Putinem i z ukraińskimi przywódcami, w tym z prezydentem Zełenskim. Muszę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany tym, że prezydent Zełenski jeszcze nie przeczytał propozycji. To było kilka godzin temu - oświadczył Donald Trump w niedzielę wieczorem.

Prezydent USA odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza o następne kroki po niedawnych rozmowach na temat zakończenia wojny w Ukrainie.

"Rosja nie ma nic przeciwko"

- Rosja nie ma nic przeciwko. Rosja pewnie wolałaby mieć cały kraj (...) ale myślę, że Rosja się zgadza. Nie wiem, czy zgadza się Zełenski. Jego ludziom to się bardzo podoba, ale on tego nie przeczytał - opisywał Trump przed rozpoczęciem gali wręczenia prestiżowych nagród Kennedy Center Honors za wkład w dorobek kultury, której był gospodarzem.

Zełenski o niełatwych rozmowach

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na opublikowanym w niedzielę wieczorem nagraniu przyznał, że rozmowy z przedstawicielami USA w sprawie planu pokojowego były "merytoryczne, ale niełatwe".

- Amerykańscy przedstawiciele znają podstawowe założenia ukraińskiego stanowiska negocjacyjnego - oznajmił.

Zełenski przypomniał, że w rozmowach ze stroną amerykańską wzięli udział szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow oraz szef Sztabu Generalnego Andrij Hnatow.

Mówił również o kontynuowaniu konsultacji z europejskimi przywódcami w sprawie pakietów wsparcia dla Kijowa, a także długoterminowym finansowaniu Ukrainy.

Ukraine deserves a dignified peace, and whether there will be peace depends entirely on Russia – on our collective pressure on Russia and on the sound negotiating positions of the United States, Europe, and all our other partners. Russia must be held accountable for what it is… pic.twitter.com/C9pyHxUQw5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2025 Rozwiń

W sobotę portal Axios, powołując się na źródła, podał, że Zełenski przeprowadził tego dnia dwugodzinną rozmowę z wysłannikami USA Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem na temat terytoriów i gwarancji bezpieczeństwa. Rozmowa odbyła się na koniec trzydniowych negocjacji między delegacjami USA i Ukrainy w Miami na Florydzie na temat planu pokojowego Trumpa.

Źródło przekazało portalowi, że Witkoff i Kushner, którzy we wtorek spotkali się w Moskwie z Putinem, zebrali opinie obu stron – Rosji i Ukrainy – i naciskali na przywódców obu krajów, by poczynili ustępstwa konieczne do zawarcia porozumienia.

