Będzie kolejne spotkanie Trump - Putin. Wiadomo gdzie

Trump na spotkaniu z Zełenskim. "Mamy wielki szacunek dla walki, którą zademonstrowała Ukraina"

Donald Trump przekazał, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie amerykańskich i rosyjskich doradców wysokiego szczebla.

"Pierwsze spotkanie ze strony Stanów Zjednoczonych poprowadzi sekretarz stanu Marco Rubio wraz z innymi osobami, które zostaną do tego wyznaczone. Miejsce spotkania zostanie wkrótce ustalone. Prezydent Putin i ja spotkamy się w uzgodnionym miejscu, Budapeszcie na Węgrzech, aby sprawdzić, czy uda nam się położyć kres tej 'niesławnej' wojnie między Rosją a Ukrainą" - przekazał na swojej platformie Truth Social.

Nie podano jeszcze daty spotkania Trumpa z Putinem.

Trump po rozmowie z Putinem. Pisze o "ogromnym postępie"

"Prezydent Zełenski i ja spotkamy się jutro w Gabinecie Owalnym, gdzie omówimy moją rozmowę z prezydentem Putinem i wiele innych spraw. Wierzę, że dzisiejsza rozmowa telefoniczna przyniosła ogromny postęp" - dodał Trump.

Prezydent USA wspomniał też, że Putin podziękował pierwszej damie USA za zaangażowanie w sprawę dzieci. Czytaj więcej na temat współpracy Melanii Trump z Putinem.

Orban komentuje spotkanie Trump - Putin

"Planowane spotkanie prezydentów USA i Rosji to wspaniała wiadomość dla miłujących pokój ludzi na całym świecie. Jesteśmy gotowi!" - napisał w serwisie społecznościowym X premier Węgier Viktor Orban.

