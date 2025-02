Trump: Palestyńczycy nie wrócą na swoje ziemie, będą mieć dużo lepsze domy

Prezydent Donald Trump opowiedział o swoim planie dla Strefy Gazy w telewizji Fox News. Mówił między innymi, że mieszkańcy nie będą mieli prawa powrotu na swoje ziemie i zostaliby na stałe przesiedleni do nowych miejsc.

- USA przejmą Strefę Gazy - zapowiedział po spotkaniu z Benjaminem Netanjahu w zeszłym tygodniu Donald Trump . Prezydent zasugerował, że zamieszkujących region Palestyńczyków można by przenieść do sąsiednich krajów arabskich, a z Gazy uczynić "riwierę Bliskiego Wschodu", gdzie mieszkać będą "międzynarodowi ludzie". Słowa amerykańskiego przywódcy wywołały szok. Zaskoczeni propozycją Trumpa byli nawet członkowie jego własnej administracji - podaje CNN, powołując się na informacje od samych urzędników.

"Pomyśl o tym jako o rozwoju nieruchomości"

Do swoich zapowiedzi odniósł się w telewizji Fox News. - Zbudujemy piękne społeczności dla 1,9 miliona ludzi. Zbudujemy piękne społeczności. Bezpieczne społeczności. Mogłoby być ich pięć, sześć, mogłyby być dwie, ale zbudujemy bezpieczne społeczności trochę dalej od miejsca, w którym się znajdują, gdzie jest całe to niebezpieczeństwo - wyjaśnił Trump we fragmencie rozmowy z dziennikarzem Bretem Baierem, opublikowanej w poniedziałek.