Prezydent USA Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych wygenerowany przez sztuczną inteligencję film z wizją odbudowanej Strefy Gazy, a właściwie "Trump Gazy". Widać w nim m.in. gigantyczną złotą statuę amerykańskiego przywódcy i Elona Muska rozrzucającego pieniądze.

Zburzone ulice Gazy, człowiek z karabinem, ludzie pochylający się nad gruzami. Po chwili dzieci wychodzą na rozświetloną słońcem plażę. W tle wieżowce i palmy, luksusowe jachty i drogie samochody. Uśmiechnięty człowiek wyglądający jak Elon Musk je humus. Pojawiają się tancerki brzucha... z brodami, a następnie chłopczyk trzymający wielki złoty balon w kształcie głowy prezydenta. Widzimy mężczyznę wyglądającego jak Donald Trump, tańczącego z kuso ubraną pieknością, a nastepnie wygenerowanego przez AI Muska rozrzucającego pieniądze. Wejście do budynku "Trump Gaza", wielką złotą statuę Trumpa i malutkie złote figurki pamiątkowe na wystawie. Przy basenie siedzą dwaj panowie w kąpielówkach - wyglądający jak Trump i Netanjahu, obaj popijający drinki. W tle zaś słychać piosenkę: "Donald nadchodzi, aby cię wyzwolić, przynosząc światło dla wszystkich. Koniec z tunelami, koniec ze strachem: Gaza Trumpa wreszcie tu jest" - brzmi w wolnym tłumaczeniu. W dalszej części mowa jest także o "złotej przyszłości" oraz o "uczcie i tańcu", gdy "umowa została zawarta". "Trump Gaza number one" - słyszymy w refrenie. Wszystko to w zaledwie 33 sekundy.

"Dziwaczna wizja" Trumpa

Prezydent Stanów Zjednoczonych udostępnił półminutowe nagranie na Instagramie oraz platformie Truth Social w środę nad ranem czasu polskiego. Wygenerowany przez sztuczną inteligencję materiał, do którego Trump nie dodał żadnego komentarza, rozpoczyna się od plansz z ludźmi w zrujnowanym mieście z podpisem "Gaza 2025... Co dalej?".

Brytyjska stacja Sky News ustaliła, że materiał zaprezentowany przez Trumpa "po raz pierwszy został udostępniony w internecie na początku lutego, przez konta bez żadnego związku z Białym Domem". Portal Politico określił film jako "szalony", z kolei "Independent" pisze o "dziwacznej wizji" Trumpa.

Film wywołał burzę w mediach społecznościowych. "Nie uważam, żeby to było zabawne lub fajne. Mam nadzieję, że to żart, kiepski żart..."; "Kocham naszego prezydenta, ale to jest okropne"; "Byłam wielką zwolenniczką Trumpa, ale co to jest? Zaczynam się martwić. Dlaczego Elon prowadzi to show", "To się nie dzieje naprawdę!" - piszą komentujący. Pod postem na Instagramie pojawiło się łącznie ponad 26 tys. komentarzy, jednak możliwość dodawania kolejnych "została ograniczona" - czytamy.

Donald Trump o Strefie Gazy

Donald Trump na początku lutego powiedział, że Stany Zjednoczone "przejmą kontrolę nad Strefą Gazy". Po spotkaniu z premierem Izraela amerykański przywódca zapprezentował pomysł powstania "riwiery Bliskiego Wschodu". Jak mówił Ameryka może zrównać ten teren z ziemią i stworzyć tam "nieograniczoną liczbę miejsc pracy". Pytany o to, czy wyśle do Gazy amerykańskich żołnierzy, dodał, że "zrobi to, co konieczne".

Benjamin Netanjahu i Donald Trump w Białym Domu, 4 lutego 2025 r. PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

Trwająca ponad 15 miesięcy wojna w Strefie Gazy wybuchła po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku. Zabito w nim ok. 1200 osób, a 251 porwano. 62 osoby z tej grupy pozostają w niewoli, według izraelskiej armii 35 nie żyje. W walkach zginęło ponad 48 tys. mieszkańców Strefy Gazy. Palestyńskie terytorium jest zrujnowane, panuje w nim kryzys humanitarny, a większość z 2,1 mln mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.

Strefa Gazy MOHAMMED SABER/PAP/EPA

