Biały Dom potwierdza. Trump będzie rozmawiał z Putinem

Jako pierwszy informację o rozmowie Trumpa i Putina przekazał portal Axios. Ma do niej dojść na dzień przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, podczas której przywódcy mają omówić kwestię sprzedaży amerykańskich rakiet manewrujących Tomahawk. W niedzielę Trump powiedział, że zanim podejmie decyzję w tej sprawie, będzie musiał odbyć rozmowę z rosyjskim przywódcą, bo taki krok stanowiłby "nową fazę agresji". Mówił wówczas, że poinformował Zełenskiego o swoim zamiarze rozmowy z Władimirem Putinem.

- Najpierw porozmawiałbym z Putinem i mógłbym powiedzieć: "słuchaj, jeśli ta wojna nie zostanie rozstrzygnięta, wyślę im Tomahawki" - powiedział Trump.

USA mogą przekazać Ukrainie rakiety Tomahawk

Według "Financial Timesa" w grę wchodzi ewentualne wysłanie Ukrainie jedynie kilkudziesięciu sztuk rakiet. Będą pociskami o zdecydowanie najdalszym zasięgu z tych, które Kijów otrzymał od zachodnich partnerów. Ich zasięg wynosi ponad 1500 kilometrów, podczas gdy francusko-brytyjskich SCALP/Storm Shadows - 250-400 kilometrów. Problemem jest jednak brak wyrzutni tych pocisków w zasobach Ukrainy.