JD Vance i Tim Walz przygotowują się do pierwszego kampanijnego pojedynku na żywo. We wtorek obaj kandydaci na stanowisko wiceprezydenta USA wezmą udział w organizowanej przez stację CBS debacie telewizyjnej. Ta rozpocznie się o godz. 21 czasu lokalnego. Jakie będą zasady spotkania?

Debata JD Vance'a i Tima Walza

W odróżnieniu od poprzednich debat tej kampanii, mikrofony nie będą wyłączane na czas wypowiedzi kontrkandydata. Stacja CBS zastrzega sobie wprawdzie prawo do ich wyłączania, ale - co do zasady - mają być włączone. Kwestia pozostawienia mikrofonów włączonych bądź ich wyciszania była wcześniej przedmiotem kilkutygodniowego sporu między przedstawicielami Trumpa i Harris. Sztab tego pierwszego chciał, by mikrofony były wyciszane, sztab demokratki odwrotnie.