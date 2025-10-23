Rosja postawiła na masową produkcję dronów. Materiał Justyny Zuber Źródło: TVN24 BiS

Według premiera Czech Petra Fiali, którego gabinet po wyborach z początku października poda się do dymisji po powołaniu nowego premiera, komisja ds. ochrony przed dronami ma pomóc w lepszej koordynacji między wszystkimi resortami i urzędami. Dotyczy to zarówno wykorzystania dronów w praktyce, jak i ochrony i bezpieczeństwa mieszkańców, państwa i infrastruktury krytycznej.

We wtorek wniosek o utworzenie komisji zatwierdziła Rada Bezpieczeństwa Państwa, która jest w Czechach organem rządu i to przy niej miałoby działać nowe ciało konsultacyjne.

Powstanie nowego rządu w Czechach, jeszcze bez oficjalnej misji od prezydenta, negocjują politycy z populistycznego ruchu ANO byłego premiera Andreja Babisza, skrajnie prawicowego, antyeuropejskiego i odrzucającego członkostwo w NATO ruchu Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) oraz prawicowego ugrupowania Zmotoryzowani (Motoriste).

Z ich dotychczasowych rozmów nie wynika, jaki mogą mieć pogląd na powstanie komisji do spraw dronów. Wstępne założenia programowe, także w kwestiach obronności, mają przedstawić w czasie weekendu.

We wrześniu, jeszcze przed wyborami, były minister obrony w poprzednim rządzie Babisza Lubomir Metnar mówił, że powstanie takiej komisji będzie działaniem niepotrzebnym, ponieważ - jego zdaniem - podobnych grup jest już wiele w Sojuszu Północnoatlantyckim.

We wtorek, oceniając rozmowy programowe z partnerami w tworzącym się rządzie, powiedział, że panowała między nimi zgoda co do konieczności zwiększenia rekrutacji żołnierzy oraz wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i systemów przeciwdronowych.

Kraje skandynawskie chcą razem zamawiać drony

Finlandia, Szwecja, Norwegia i Dania podpisały w środę w Helsinkach porozumienie w sprawie wspólnych zamówień na drony i związane z nimi systemy w ramach współpracy obronnej.

- Współpraca krajów nordyckich w zakresie zamówień na drony jest uzasadniona, ponieważ technologia w tej dziedzinie stale się rozwija się a zapotrzebowanie na modernizację i uaktualnianie systemów jest ciągłe - powiedział szef fińskiego resortu obrony Antti Hakkanen.

Dron FPV na zawodach dronów w Ukrainie Źródło: Maria Senovilla/PAP/EPA

Wspólne projekty na pozyskanie mikrodronów (mogą mieć wojskowe zastosowanie do celów rozpoznawczych i wywiadowczych) zostaną uruchomione w krajach skandynawskich jako oddzielne zamówienia w ramach partnerstwa z Agencją Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA). Z kolei wspólne zamówienia na minidrony koordynować będzie Dania - przekazano w komunikacie.

Kraje skandynawskie od dawna rozwijają współpracę w dziedzinie obronności w ramach formatu Nordefco (Nordycka Współpraca Obronna), powołanego w 2009 r., a w ostatnich latach zintensyfikowały ją ze względu na wspólne wspieranie Ukrainy w jej wojnie obronnej z Rosją oraz po przystąpieniu Finlandii i Szwecji do NATO (odpowiednio w 2023 i 2024 roku).

