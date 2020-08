Pożar bloku w Czechach. Ludzie skakali z okien, zginęło 11 osób

"To straszna tragedia"

Zastępca starosty Bogumina Igor Bruzla powiedział dziennikarzom, że budynek, w którym doszło do pożaru, należy do miasta. Jego zdaniem mogło dojść do podpalenia. Zastrzegł, że to niepotwierdzone informacje. - To straszna tragedia, nic takiego wcześniej nie miało tutaj miejsca – stwierdził. Mieszkanka domu, w którym doszło do pożaru, Karolina Szipkova powiedziała dziennikarzom, że policjanci zatrzymali mężczyznę, którego wyprowadzono w kajdankach. Miał twierdzić, że to on podłożył ogień. Ewentualność podpalenia bierze pod uwagę także hejtman (odpowiednik wojewody) kraju (województwa) morawsko-śląskiego Ivo Vondrak. - To straszna tragedia, której nie potrafię zrozumieć – powiedział.