Świat

Pierwszy dzień wyborów w Czechach pod znakiem problemów z systemem elektronicznym

Głosowanie w wyborach parlementarnych w Ostrawie
Wybory w Czechach
Źródło: Reuters
Czesi rozpoczęli w piątek głosowanie w wyborach. Sondaże wskazują, że szanse na powrót do władzy ma miliarder Andrej Babisz, który obiecuje podwyżkę płac, pobudzenie gospodarki i zmniejszenie pomocy dla Ukrainy. Część wyborców nie mogła skorzystać z elektronicznej wersji dokumentów. System nie działał także po informacji o usunięciu usterki.

O godzinie 22 zakończył się w Czechach pierwszy dzień wyborów do Izby Poselskiej. Głosowanie zostanie wznowione w sobotę o godzinie 8 i potrwa do godziny 14.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że do piątkowego wieczora nie odnotowano żadnych incydentów, związanych z naruszaniem przebiegu wyborów i ich bezpieczeństwa.

CZYTAJ WIĘCEJ: MAGA po europejsku. Czesi wybierają parlament

Nie ma także problemów z kartami do głosowania. W Czechach obowiązuje zasada, że karty dostarczane są wyborcom do domów, ale można je także otrzymać w lokalach wyborczych.

Andrej Babisz ma szansę odzyskać władzę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Andrej Babisz ma szansę odzyskać władzę

Jakub Loska

Problemy z systemem elektronicznym

W trakcie obecnych wyborów po raz pierwszy wprowadzono identyfikację za pomocą elektronicznego systemu analogicznego do polskiego mObywatel. Po dwóch godzinach głosowania okazało się, że system zawiesza się podczas próby aktualizacji i nie można skorzystać z danych z telefonu komórkowego.

Administrator systemu oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zaapelowali do wyborców, aby mieli przy sobie także tradycyjne dokumenty osobiste.

Głosowanie w wyborach parlamentarnych w Ostrawie
Głosowanie w wyborach parlamentarnych w Ostrawie
Źródło: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Około godziny 18 poinformowano o usunięciu usterki, która związana miała być z nadmiernym obciążeniem systemu, a nie naruszeniem bezpieczeństwa. Mimo tych zapewnień wyborcy nadal nie mogli potwierdzić swojej tożsamości przy pomocy aplikacji. Podobna sytuacja powstała po godzinie 20.

Problem z aplikacją miała przewodnicząca Izby Poselskiej, której kadencja właśnie się zakończyła, Marketa Pekarova Adamova. Próba identyfikacji z użyciem elektronicznego dokumentu tożsamości okazała się nieudana i polityczka z obozu rządowego musiała wrócić do domu po klasyczny dowód osobisty.

Pierwszy dzień wyborów do Izby Poselskiej w Czechach
Pierwszy dzień wyborów do Izby Poselskiej w Czechach
Źródło: MARTIN DIVISEK/PAP/EPA

Media, przedstawiając kłopoty z funkcjonowaniem systemu, zwróciły uwagę na błędne oceny administratora, związane z przewidywanym obciążeniem aplikacji w krótkim czasie. Czeska wersja mObywatel ma 800 tysięcy aktywnych użytkowników.

Wybory w Czechach

Po nocnej przerwie lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 8 w sobotę. Będą funkcjonować do godziny 14. Później rozpocznie się liczenie głosów, a wyniki będą spływać do Czeskiego Urzędu Statystycznego.

Wyniki będą na bieżąco publikowane przez statystyków na stronie internetowej. Wstępne wyniki powinny być znane w sobotę wieczorem. Oficjalne zostaną zatwierdzone i ogłoszone w poniedziałek przez Państwową Komisję Wyborczą.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Czechy
