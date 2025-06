Tąpnięcie w reprezentacji, zamieszki w Los Angeles, Zełenski o pociskach

Gwardia Narodowa w Los Angeles Źródło: Reuters

1. Robert Lewandowski zrezygnował z gry w reprezentacji Polski

Opaska kapitańska reprezentacji Polski trafiła w nowe ręce. W niedzielę wieczorem selekcjoner Biało-Czerwonych Michał Probierz ogłosił, że kapitanem przestaje być Robert Lewandowski, o czym napastnik Barcelony został poinformowany osobiście. Niedługo później Lewandowski ogłosił, że rezygnuje z występów w kadrze, dopóki jej selekcjonerem będzie Michał Probierz.

2. Pierwszy zagraniczny wywiad Nawrockiego

Prezydent elekt Karol Nawrocki udzielił pierwszego zagranicznego wywiadu po wyborach. Nawrocki mówił w rozmowie z bliskim rządowi w Budapeszcie tygodnikiem "Mandiner", że chce wzmacniania V4 i Bukareszteńskiej Dziewiątki. Jego zdaniem ściślejsza współpraca w ramach V4 ma kluczowe znaczenie dla wzmacniania wschodniej flanki NATO.

3. Zamieszki i gwardia Narodowa w Los Angeles

W Los Angeles kolejny dzień trwają protesty po zatrzymaniu przez służby kilkudziesięciu imigrantów. W weekend doszło do starć między agentami federalnymi a uczestnikami demonstracji. Do hrabstwa Los Angeles dotarli żołnierze Gwardii Narodowej.

4. Finał Roland Garros

Carlos Alcaraz pokonał Jannika Sinnera 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(2) i drugi raz z rzędu sięgnął po wielkoszlemowy tytuł w Roland Garros. Mecz w Paryżu zachwycił, trwał ponad pięć i pół godziny, a sam Hiszpan dokonał niemożliwego, odwracając losy po przegranej w dwóch pierwszych setach i obronie trzech piłek mistrzowskich w czwartej partii.

5. Amerykańskie pociski dla Ukrainy przekierowane na Bliski Wschód

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przekierowała na Bliski Wschód 20 tysięcy pocisków przeznaczonych dla Ukrainy do walki z rosyjskimi dronami - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w opublikowanej w niedzielę rozmowie z amerykańską telewizją ABC News. W niemal godzinnym wywiadzie Zełenski ocenił też, że "w obecnych warunkach to jest niemożliwe, by Putin wygrał tę wojnę". Dodał jednak, że może tak się jednak wydarzyć, jeśli Zachód wstrzyma wsparcie dla Kijowa.

