Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Szef BBN Tajwanu: Chiny symulują ataki na zagraniczne okręty

Chińskie manewry wokół Tajwanu 1 kwietnia 2025 (chiński lotniskowiec Shandong)
Tajwan. Władze roześlą miliony podręczników z instrukcjami na wypadek klęsk żywiołowych lub ataku militarnego
Źródło: Reuters
Chińska armia symuluje ataki na zagraniczne okręty przepływające przez Cieśninę Tajwańską - poinformował dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu Tsai Ming-yen. Zapewnił, że Tajpej dzieli się informacjami wywiadowczymi z "międzynarodowymi partnerami".

Tsai Ming-yen w środę wystąpił w parlamencie. W swoim przemówieniu powiedział, że Chiny monitorują "każdy okręt" wpływający do Cieśniny Tajwańskiej, a czasami "mobilizują także swoje siły powietrzne do przeprowadzania symulowanych ataków, aby zademonstrować swoją obecność wojskową i roszczenia do kontroli nad Cieśniną Tajwańską".

Tsai poinformował, że od początku roku okręty ośmiu państw, w tym USA, Francji i Japonii, dokonały 12 rejsów przez ten akwen. Podkreślił, że Tajwan i jego "międzynarodowi partnerzy" dzielą się informacjami wywiadowczymi, w tym informacjami na temat chińskich działań wojskowych, gdy zagraniczne okręty znajdują się w cieśninie.

Powstaje dokładny plan uderzenia. "To martwi bardziej niż ich lotniskowce"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Powstaje dokładny plan uderzenia. "To martwi bardziej niż ich lotniskowce"

Maciej Michałek

Napięta sytuacja w regionie

Cieśnina Tajwańska jest jednym z najważniejszych szlaków handlowych świata. Pekin uważa ją za swoje wody terytorialne, ale stanowisku temu sprzeciwiają się Stany Zjednoczone i ich sojusznicy, którzy uznają ją za wody międzynarodowe.

Chińskie siły zbrojne niemal codziennie prowadzą działania wokół Tajwanu, zwiększając presję militarną i dyplomatyczną na wyspę. W odpowiedzi na zagrożenie prezydent Tajwanu Lai Ching-te zapowiedział, że jego kraj zainwestuje dodatkowe 40 miliardów dolarów w swoją obronność. Przedstawił plan, który przewiduje zwiększenie wydatków na zbrojenia do 5 procent PKB do 2030 roku. 

Co robić w razie ataku? Instrukcja trafi do każdego domu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co robić w razie ataku? Instrukcja trafi do każdego domu

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TAIWAN MILITARY NEWS AGENCY / HANDOUT

Udostępnij:
TAGI:
TajwanChiny
Czytaj także:
imageTitle
Zjechał na nartach z 8800 metrów. "To było tak przerażające"
EUROSPORT
Federica Mogherini
Zarzuty dla byłej szefowej unijnej dyplomacji. Reuters ujawnia pismo. "Szokujące"
Świat
Protesty Indie
Pomysł jak z Rosji. Opozycja podniosła alarm, rząd zmienił zdanie
BIZNES
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Planowe zabiegi wstrzymane do końca roku. Wojewoda żąda wyjaśnień
Kielce
Antarktyda (zdjęcie poglądowe)
Tam na Antarktydzie prawie nie ma lodu. I to dobra wiadomość
METEO
pies lancuch shutterstock_2614470645
Prezydent wetuje ustawę łańcuchową, proponuje swoją. Czym się różnią?
System zarządzania ruchem będzie nowocześniejszy
System sterowania ruchem ma podpowiadać kierowcom objazdy i reagować na wypadki
WARSZAWA
Sąd Najwyższy Warszawa
Wyroki Sądu Najwyższego niebyłe? Jest kolejna uchwała
Donald Trump
Nieoczekiwany efekt działań Trumpa. Cios w giganta
BIZNES
Tragiczny wypadek na budowie, zginął 17-latek (lipiec 2023)
Na budowie zginął 17-latek. Brygadzista i szef firmy skazani
Lublin
shutterstock_1085833421_1
"To sytuacja nieprawdopodobnie groźna, rodem z Dzikiego Zachodu"
kobieta sweter dlonie shutterstock_1599987619
Wiedzą, jak skusić "smacznym i pachnącym". Strategia, która napędza gigantyczne zyski
Zdrowie
Nietrzeźwa 35-latka z dzieckiem w aucie uciekała przed policją
Nagle zawróciła i zaczęła uciekać. Była pijana, wiozła dziecko
Katowice
imageTitle
UEFA wybrała. To oni zorganizują mistrzostwa Europy kobiet
EUROSPORT
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Seria cięć. "Bardzo dobra wiadomość" dla kredytobiorców
BIZNES
Skutki powodzi na Sri Lance (Listopad 2025)
Nie żyją tysiące osób. To może być nowa norma
METEO
brzuch bol choroba zespol jelita nadwrazliwego shutterstock_2376746595
Choroby zapalne jelit dotykają młodych ludzi. Szkodzą te składniki
Zdrowie
"A jak będzie kobieta na stanowisku betoniarza"? Idzie ważna zmiana, PIP straszy pozwami, wytycznych nie ma
"A jak będzie kobieta na stanowisku betoniarza"? Idzie zmiana, PIP straszy, wytycznych nie ma
Renata Gluza, Zuzanna Karczewska
Kobieta w Teheranie
ONZ apeluje w sprawie egzekucji 25-latki
Świat
imageTitle
Kuriozalne sceny w Pucharze Polski. Ratowali się taśmą
EUROSPORT
Tramwaj z Woli na Dworzec Zachodni
Z Woli na Dworzec Zachodni. Wybrano projektanta nowej trasy tramwajowej
WARSZAWA
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Obserwował ją wcześniej. Zaatakował, gdy weszła do mieszkania
Katowice
shutterstock_2291880633_1
Cichy wróg układu oddechowego. Tym osobom szkodzi najbardziej
Zdrowie
10-miesięczne dziecko trafiło do szpitala
Ich dwumiesięczna córeczka nie żyje. Rodzice skazani na więzienie
Białystok
W piątek rozpoczną się obchody 50-lecia Dworca Centralnego
Dworzec Centralny świętuje 50. urodziny. Obchody już w piątek
WARSZAWA
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Od dwóch tygodni walczą ze skażeniem wody. Urzędnicy zawiadomili policję
Trójmiasto
Władimir Putin
Propozycje "absolutnie nie do przyjęcia". Ceny w górę po fiasku rozmów w Moskwie
BIZNES
imageTitle
Puchar Świata w Wiśle w Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Były kierownik po 15 latach procesów skazany za korupcję
Kraków
Ślady pozostawiane przez statki na oceanach i morzach
Chmury są coraz jaśniejsze. To zły znak
Krzysztof Posytek
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica