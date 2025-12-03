Tajwan. Władze roześlą miliony podręczników z instrukcjami na wypadek klęsk żywiołowych lub ataku militarnego Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tsai Ming-yen w środę wystąpił w parlamencie. W swoim przemówieniu powiedział, że Chiny monitorują "każdy okręt" wpływający do Cieśniny Tajwańskiej, a czasami "mobilizują także swoje siły powietrzne do przeprowadzania symulowanych ataków, aby zademonstrować swoją obecność wojskową i roszczenia do kontroli nad Cieśniną Tajwańską".

Tsai poinformował, że od początku roku okręty ośmiu państw, w tym USA, Francji i Japonii, dokonały 12 rejsów przez ten akwen. Podkreślił, że Tajwan i jego "międzynarodowi partnerzy" dzielą się informacjami wywiadowczymi, w tym informacjami na temat chińskich działań wojskowych, gdy zagraniczne okręty znajdują się w cieśninie.

Napięta sytuacja w regionie

Cieśnina Tajwańska jest jednym z najważniejszych szlaków handlowych świata. Pekin uważa ją za swoje wody terytorialne, ale stanowisku temu sprzeciwiają się Stany Zjednoczone i ich sojusznicy, którzy uznają ją za wody międzynarodowe.

Chińskie siły zbrojne niemal codziennie prowadzą działania wokół Tajwanu, zwiększając presję militarną i dyplomatyczną na wyspę. W odpowiedzi na zagrożenie prezydent Tajwanu Lai Ching-te zapowiedział, że jego kraj zainwestuje dodatkowe 40 miliardów dolarów w swoją obronność. Przedstawił plan, który przewiduje zwiększenie wydatków na zbrojenia do 5 procent PKB do 2030 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Co robić w razie ataku? Instrukcja trafi do każdego domu