Przebrany za kobietę wabił na intymne spotkania. Mógł oszukać tysiąc mężczyzn

Chińczycy na rowerach w Pekinie Źródło: Archiwum Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od kilku dniu chińskie media społecznościowe rozpala temat internauty znanego jako "czerwony wujek". Miał to być mężczyzna w średnim wieku, który od długiego czasu przebiera się za kobietę, wabi mężczyzn na intymne spotkania do swojego domu, a następnie potajemnie nagrywa przebieg tych spotkań i udostępnia to w sieci.

Doniesienia te stały się jednym z największych trendów w chińskim internecie, który tylko we wtorek zebrał ponad 200 milionów wyświetleń. Wywołały ogromne emocje dotyczące wielkiej liczby poszkodowanych, ale też kwestii prywatności i niewierności. Według komentujących internautów, "czerwony wujek" miał wykorzystać aż 1691 innych mężczyzn. Jego ofiary miały być heteroseksualne i nie wiedzieć, że rozmawiają z innym mężczyzną w przebraniu.

Przebierał się za kobietę, nagrywał spotkania

Media nie informują o przebiegu tych "intymnych spotkań" ani o tym, czy przynajmniej część ofiar w ich trakcie zorientowała się w oszustwie. We wtorek informacje o oszuście zostały natomiast potwierdzone przez policję w mieście Nankin w prowincji Jiangsu. Poinformowała ona o zatrzymaniu dwa dni wcześniej podejrzanego mężczyzny, który okazał się 38-latkiem o imieniu Jiao. Do zatrzymania doszło, gdy policjanci otrzymali zawiadomienia od poszkodowanych, którzy twierdzili, że nagrania z ich udziałem zostały udostępnione w internecie.

Chińska policja zdementowała informacje, że oszust znany jako "czerwony wujek" ma 60 lat, a poszkodowanych zostało ponad tysiąc osób, nie podała jednak rzeczywistej liczby pokrzywdzonych. Funkcjonariusze podkreślają, że dochodzenie trwa i jest prowadzone w kierunku przestępstw bezprawnego rejestrowania i rozpowszechniania wizerunku innych osób oraz szerzenia nieprzyzwoitych treści.