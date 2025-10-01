Zmiany są nieodwracalne. Ludzie żyją nad kraterem. Czy wyrok coś zmieni?

We wrześniu chilijski sąd środowiskowy nakazał firmie Minera Ojos del Salado, należącej do kanadyjskiej firmy Lundin Mining, naprawę szkód środowiskowych związanych z działalnością w kopalni miedzi Alcaparrosa, która prawdopodobnie spowodowała powstanie zapadliska w 2022 roku.
Sąd wezwał firmę do ochrony zasobów wodnych regionu i - co najistotniejsze - ponownego zasypania zapadliska. Cylindryczny krater, który początkowo miał 64 metry głębokości i 32 metry średnicy, z czasem pogłębił się do 200 metrów. W dole znajdują się olbrzymie ilości wzburzonych wód podziemnych destabilizujących kolejne warstwy ziemi.
W tej sytuacji decyzja sądu przyniosła na razie pewną - choć niewielką - ulgę mieszkańcom Tierra Amarilla, małego miasta położonego w regionie Atakama w centrum Chile, którzy obawiają się, że dziura pochłonie jeszcze więcej terenu.
- Od pojawienia się zapadliska żyjemy w strachu - mówi cytowana przez Reutersa Rudy Alfaro, której dom znajduje się 800 metrów od krateru. W pobliżu jest też przychodnia i przedszkole. - Boimy się, że dziura powiększy się, rozszerzy, przesunie w kierunku domów - dodała.
W trakcie trwania niedawnego trzęsienia ziemi z zapadliska unosiły się tumany pyłu, co wywołało jeszcze większy niepokój - zwróciła uwagę kobieta.
"Nieodwracalne" uszkodzenie
Najnowszą decyzję o nakazie zasypania krateru i przywrócenia równowagi w terenie poprzedziła styczniowa, gdy sąd środowiskowy nakazał zamknięcie kopalni Alcaprrosa.
Wtedy w uzasadnieniu wyroku wskazano na "nieodwracalne" uszkodzenie warstwy wodonośnej, które spowodowało napływ wody do kopalni i osłabienie otaczających ją skał.
Firma Lundin Mining zapowiedziała, że będzie współpracować z władzami w celu wdrożenia środków naprawczych.
Autorka/Autor: asty/adso
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters/Forum