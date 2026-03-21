Były szef FBI Robert Mueller nie żyje. Trump: dobrze

Raport Muellera: Donald Trump nie spiskował z Rosjanami (materiał z 2019 roku) Źródło: TVN24 BiS

Robert Mueller był dyrektorem FBI w latach 2001-2013. Był drugim szefem tej organizacji po Johnie Edgarze Hooverze, któremu Kongres zezwolił na sprawowanie tej funkcji dłużej niż przewidziane prawem 10 lat.

Jak pisze agencja Reuters, w trakcie swojej kariery prokuratora i szefa FBI Mueller dał się poznać jako osoba o spokojnym i wyważonym usposobieniu.

Przyczyna zgonu wieloletniego szefa FBI nie jest znana, lecz źródła portalu MS NOW przekazały, że od lat zmagał się z chorobą Parkinsona. Mueller zmarł w piątek.

Raport w sprawie rosyjskiej ingerencji

W 2017 roku został mianowany specjalnym doradcą Departamentu Sprawiedliwości, aby przeprowadzić śledztwo w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku, które wygrał Donald Trump.

W 2019 roku przedstawił raport, z którego wynikało, że Rosja przeprowadziła szeroko zakrojoną kampanię dezinformacyjną, która zdaniem osób ze sztabu wyborczego Donalda Trumpa była dla nich korzystna, ale Mueller nie znalazł dowodów na to, żeby między sztabem a Rosją doszło do współpracy. Jego śledztwo nie miało mandatu do tego, aby móc przedstawić zarzuty samemu Trumpowi.

Trump: cieszę się, że zmarł

Mueller był republikaninem, lecz mimo to Donald Trump i jego współpracownicy wielokrotnie go atakowali, podważając jego uczciwość i niezależność.

Amerykański prezydent wyraził w sobotę radość ze śmierci Muellera. "Robert Mueller właśnie umarł. To dobrze, cieszę się, że nie żyje. Nie będzie już mógł krzywdzić niewinnych ludzi!" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Opracował Filip Czerwiński/ft