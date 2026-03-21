Były szef FBI Robert Mueller nie żyje. Trump: dobrze

Raport Muellera: Donald Trump nie spiskował z Rosjanami (materiał z 2019 roku)
Źródło: TVN24 BiS
Robert Mueller, były szef FBI, który badał rosyjską ingerencję w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku, zmarł w wieku 81 lat. Donald Trump wyraził z tego powodu radość. "To dobrze, cieszę się, że nie żyje" - napisał Trump serwisie Truth Social.

Robert Mueller był dyrektorem FBI w latach 2001-2013. Był drugim szefem tej organizacji po Johnie Edgarze Hooverze, któremu Kongres zezwolił na sprawowanie tej funkcji dłużej niż przewidziane prawem 10 lat.

Jak pisze agencja Reuters, w trakcie swojej kariery prokuratora i szefa FBI Mueller dał się poznać jako osoba o spokojnym i wyważonym usposobieniu.

Przyczyna zgonu wieloletniego szefa FBI nie jest znana, lecz źródła portalu MS NOW przekazały, że od lat zmagał się z chorobą Parkinsona. Mueller zmarł w piątek.

USA. Raport Muellera stwierdza, że nie było zmowy z Rosją

Raport w sprawie rosyjskiej ingerencji

W 2017 roku został mianowany specjalnym doradcą Departamentu Sprawiedliwości, aby przeprowadzić śledztwo w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku, które wygrał Donald Trump.

Źródło: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

W 2019 roku przedstawił raport, z którego wynikało, że Rosja przeprowadziła szeroko zakrojoną kampanię dezinformacyjną, która zdaniem osób ze sztabu wyborczego Donalda Trumpa była dla nich korzystna, ale Mueller nie znalazł dowodów na to, żeby między sztabem a Rosją doszło do współpracy. Jego śledztwo nie miało mandatu do tego, aby móc przedstawić zarzuty samemu Trumpowi.

Trump: cieszę się, że zmarł

Mueller był republikaninem, lecz mimo to Donald Trump i jego współpracownicy wielokrotnie go atakowali, podważając jego uczciwość i niezależność.

Amerykański prezydent wyraził w sobotę radość ze śmierci Muellera. "Robert Mueller właśnie umarł. To dobrze, cieszę się, że nie żyje. Nie będzie już mógł krzywdzić niewinnych ludzi!" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Wpis Donalda Trumpa na temat Roberta Muellera
Raport Muellera w ocenie ekspertów. "Sprawa jest zamknięta"
Raport Muellera w ocenie ekspertów. "Sprawa jest zamknięta" (rozmowa z 2019 roku)
Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Opracował Filip Czerwiński/ft

Źródło: Reuters, tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

USA Rosja FBI Donald Trump
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica