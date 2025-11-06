Dziennikarka BBC: wszyscy przyzwyczajamy się do tego, że książę Andrzej już nie będzie księciem Źródło: TVN24, Reuters

Kluczowe fakty: W październiku Pałac Buckingham przekazał wiadomość o wszczęciu procesu, który ma doprowadzić do odebrania byłemu księciu tytułu, odznaczeń i honorów.

Andrew Mountbatten Windsor służył w brytyjskiej marynarce wojennej przez ponad 20 lat.

Za udział w konflikcie brytyjsko-argentyńskim otrzymał Medal Atlantyku Południowego.

Brytyjski minister obrony John Healey w wywiadzie, którego udzielił BBC, poinformował, że rząd na prośbę króla Karola III podjął działania w celu pozbawienia Andrew Mountbattena Windsora tytułu wiceadmirała Królewskiej Marynarki Wojennej, ostatniego honorowego tytułu wojskowego byłego już księcia Yorku.

Na pytanie, czy Mountbatten Windsor może stracić też medale wojskowe, Healey odpowiedział, że są to "medale za służbę" i obecnie nie podjęto decyzji w tej sprawie. - Generalnie rzecz biorąc, rząd kieruje się decyzjami i osądami króla - dodał minister obrony.

Andrew zachowa medal

Pałac Buckingham potwierdził, że król Karol zgodził się, aby jego młodszy brat zachował Medal Atlantyku Południowego, ponieważ medale operacyjne nie są odznaczeniami honorowymi - przekazał "Guardian" w środę. Medale operacyjne przyznaje się m.in. za służbę w wojsku.

Były książę służył w Królewskiej Marynarce Wojennej 22 lata. Podczas konfliktu zbrojnego z Argentyną o Falklandy w 1982 roku był drugim pilotem śmigłowca Sea King. "Z konfliktu powrócił jako 'bohater'" - przypomina "Guardian". Ówczesna królowa Elżbieta II powitała syna w kraju, wręczając mu czerwoną różę. Wizerunek monarchini z tekstem "Elżbieta II, z łaski Bożej Królowa i Obrończyni Wiary" widnieje zresztą na awersie Medalu Atlantyku Południowego.

Brat króla bez tytułów

Król Karol III pod koniec października rozpoczął procedurę odebrania swojemu bratu Andrew tytułu księcia Yorku oraz innych przywilejów. Decyzję poprzedziły miesiące nacisków z powodu powiązań Mountbattena Windsora z amerykańskim przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Decyzja ta zapadła krótko po publikacji pośmiertnych wspomnień Virginii Giuffre, która twierdziła, że w wieku 17 lat została zmuszona do kontaktów seksualnych z Andrew. Syn Elżbiety II nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.