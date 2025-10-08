Byłby odwet za projekt Nawrockiego? Ambasador Ukrainy: najprawdopodobniej tak

Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar o możliwym odwecie, jeżeli Polska uchwaliłaby ustawę Nawrockiego o karach za szerzenie banderyzmu Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki 29 września złożył do Sejmu projekt nowelizujący ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej oraz Kodeks karny. Zmiany mają polegać na m.in. na dodaniu w Kodeksie do artykułu, który przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności za propagowanie totalitaryzmów i nawoływanie do nienawiści, frazy: "Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje (…) ideologię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne".

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zapytany o tę propozycję w "Faktach po Faktach" w TVN24 odparł, że termin "banderyzm" jest rozpowszechniony w Polsce, ale "nie ma żadnego uzasadnienia ani w historiografii ukraińskiej, ani w światowej".

- Próbujemy rozmawiać na ten temat między historykami, żeby uzasadnili, czy są (podstawy - red.) do takiego postrzegania, ale rozumiemy także uczulenia na temat (Stepana) Bandery, flagi czerwono-czarnej w Polsce. Namawiamy także obywateli Ukrainy, żeby nie wykorzystywali tych symboli w Polsce, ponieważ wywołują one negatywne emocje - mówił.

- Natomiast tutaj dobrze wypowiedzieli się historycy ukraińscy i nawołują do kontaktów bezpośrednich między historykami, żeby wszystkie te kwestie ogarnąć na poziomie profesjonalnym - dodał Wasyl Bodnar.

Odwet? "Najprawdopodobniej tak"

Prowadząca wywiad Anita Werner zacytowała list ukraińskich historyków w tej sprawie. "Przyjęcie wspomnianego projektu przez stronę polską z pewnością wywoła negatywną reakcję w Ukrainie. Zgodnie z dotychczasową praktyką, strona ukraińska będzie również zmuszona podjąć działanie w odpowiedzi i przyjąć na szczeblu ustawowym odpowiednie akty dotyczące oceny działań niektórych oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, które, jak wiadomo, dopuszczały się zbrodni wobec ludności cywilnej ukraińskiej w okresie II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych" - brzmi fragment.

Dopytywany, czy należałoby takiego odwetu spodziewać się ze strony Ukrainy, Wasyl Bodnar odpowiedział: - Nie wykluczam, najprawdopodobniej tak.

