Byłby odwet za projekt Nawrockiego? Ambasador Ukrainy: najprawdopodobniej tak

Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar o możliwym odwecie, jeżeli Polska uchwaliłaby ustawę Nawrockiego o karach za szerzenie banderyzmu
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar powiedział w "Faktach po Faktach", że najprawdopodobniej doszłoby do odwetu ze strony ukraińskiego ustawodawcy, jeżeli Polska wprowadziłaby zaproponowane przez prezydenta Karola Nawrockiego kary za promowanie banderyzmu.

Prezydent Karol Nawrocki 29 września złożył do Sejmu projekt nowelizujący ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej oraz Kodeks karny. Zmiany mają polegać na m.in. na dodaniu w Kodeksie do artykułu, który przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności za propagowanie totalitaryzmów i nawoływanie do nienawiści, frazy: "Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje (…) ideologię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne".

Dowiedz się więcej:

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zapytany o tę propozycję w "Faktach po Faktach" w TVN24 odparł, że termin "banderyzm" jest rozpowszechniony w Polsce, ale "nie ma żadnego uzasadnienia ani w historiografii ukraińskiej, ani w światowej".

- Próbujemy rozmawiać na ten temat między historykami, żeby uzasadnili, czy są (podstawy - red.) do takiego postrzegania, ale rozumiemy także uczulenia na temat (Stepana) Bandery, flagi czerwono-czarnej w Polsce. Namawiamy także obywateli Ukrainy, żeby nie wykorzystywali tych symboli w Polsce, ponieważ wywołują one negatywne emocje - mówił.

- Natomiast tutaj dobrze wypowiedzieli się historycy ukraińscy i nawołują do kontaktów bezpośrednich między historykami, żeby wszystkie te kwestie ogarnąć na poziomie profesjonalnym - dodał Wasyl Bodnar.

Odwet? "Najprawdopodobniej tak"

Prowadząca wywiad Anita Werner zacytowała list ukraińskich historyków w tej sprawie. "Przyjęcie wspomnianego projektu przez stronę polską z pewnością wywoła negatywną reakcję w Ukrainie. Zgodnie z dotychczasową praktyką, strona ukraińska będzie również zmuszona podjąć działanie w odpowiedzi i przyjąć na szczeblu ustawowym odpowiednie akty dotyczące oceny działań niektórych oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, które, jak wiadomo, dopuszczały się zbrodni wobec ludności cywilnej ukraińskiej w okresie II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych" - brzmi fragment.

Dopytywany, czy należałoby takiego odwetu spodziewać się ze strony Ukrainy, Wasyl Bodnar odpowiedział: - Nie wykluczam, najprawdopodobniej tak.

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TAGI:
